Xheladini premton 500 euro subvencione për gratë me kancer të gjirit, shërbimet gjinekologjike falas

By admin

Kryetari i Komunës së Dragashit, Behxhet Xheladini ka prezantuar programin e tij për mandatin e ri për zgjedhjet lokale 2025.

Xheladini ka thënë se për në sektorin e shëndetësisë, synojnë të përkrahin drejtpërdrejt qytetarët në nevojë, sidomos gratë që përballen me sëmundje të rënda.

Sipas Xheladinit, të gjitha gratë që vuajnë nga kanceri i gjirit do të përfitojnë një subvencion prej 500 eurosh, ndërsa përkrahje do të ketë edhe për pacientët me sëmundje të zemrës dhe ata që janë në dializë.

 

“Në këtë vit kemi marrë një vendim që pap-testi të ofrohet falas për të gjitha gratë, dhe kjo tashmë ka hyrë në fuqi që nga fillimi i vitit. Po ashtu, të gjitha shërbimet gjinekologjike janë pa pagesë,” u shpreh kryetari Xheladini.

Ai theksoi se në mandatin e ri, tre prioritetet kryesore do të jenë: arsimi, shëndetësia, dhe më pas zhvillimi ekonomik i komunës.

“Ne kemi marrë një qëndrim në këtë vit se do ta bëjmë Papa testin pa pagesë dhe kemi filluar që nga fillimi i këtij viti, një ashtu edhe shërbimet gjinekologjike të gjitha janë pa pagesë. Tri prioritetet kryesore për mandatin e rinj, arsimin e shëndetësisë në plan të parë, pastaj zhvillimi ekonomik”, ka deklaruar Xheladini në emisionin “Ditari” në Tëvë1./

Artistët bëhen bashkë për Gazën, koncert humanitar në Wembly

