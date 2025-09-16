30.2 C
Prizren
E martë, 16 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Ujërat e zeza mbushin bodrumet e banesave sociale në Petrovë të Prizrenit

By admin

Banorët e ndërtesës së banimit social në Petrovë të Prizrenit po përballen me një situatë të rëndë që po rrezikon shëndetin e tyre.

Prej javësh, bodrumet e ndërtesës janë të mbushura me ujëra të zeza, si pasojë e një bllokimi në rrjetin e kanalizimit, duke krijuar erëra të padurueshme dhe kushte të papranueshme për jetesë.

“Hallin më të madh e kemi për fëmijët. Jemi të shqetësuar se kjo mund të ndikojë në shëndetin e tyre”, thotë Nazane Thaçi, njëra nga banoret, e cila tregon se banorët kanë paraqitur ankesa të vazhdueshme në institucionet përgjegjëse, por deri tani nuk është ndërmarrë asnjë masë konkrete.

Për të kuptuar se ku qëndron përgjegjësia institucionale, TV Prizreni  kontaktoi me Bashkim Rakaj, zyrtar në Drejtorinë për Punë dhe Mirëqenie Sociale. Sipas tij, edhe pse çështja nuk i takon drejtpërdrejt kësaj Drejtorie, dhe se ata kanë nisur koordinimin për ta adresuar këtë cështje.

“Ky problem nuk bie nën kompetencën tonë të drejtpërdrejtë, por jemi të gatshëm të veprojmë në bashkëpunim me KRU ‘Hidroregjioni Jugor’. Do të marrim masa urgjente për sanimin e gjendjes”, tha  Rakaj.

Ndërkohë, banorët shprehen të dëshpëruar dhe të lënë pas dore nga institucionet lokale. Ata thonë se situata po përkeqësohet çdo ditë dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme, para se problemi të kthehet në rrezik serioz për shëndetin publik.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i teksti që thotë "ABI PLATINUM RESIDENCE BANESA ME ENCE PAPUOE! LIL S'KE NEVOJE PER KEP?CE E KERR, VESH PAPUQET EDHE DEL. DESTINACIONET BRENDA B: ??!? POLICIA 20 METRA ? SPITALI 50 METRA SHKOLLA 100 METRA ABI ÇARSHIA 200 METRA FURRA 10 METRA Prizrenit. ne zemer të qytetit"

Previous article
Nezir Çoçaj sqaron takimin me deputetin e VV-së, Arbër Rexhaj: Ishte kafe miqësore, jo marrëveshje politike

Më Shumë

Kulture

Suhareka pret edicionin e 24-të të manifestimit tradicional “Festari”

Komuna e Suharekës do të jetë nikoqire e edicionit të 24-të të manifestimit tradicional “Festari”, që këtë vit do të zhvillohet nga 15 deri...
Fokus

Liria del me barazim 1-1 në Vushtrri, Fetahaj shpëton bardhezinjtë

Skuadra e Lirisë ka arritur një barazim të rëndësishëm në transfertë kundër Vushtrrisë, me rezultat 1-1, raporton PrizrenPress. Në pjesën e parë, vendasit kaluan në...

Të shtëna me armë zjarri në Prizren

Mike Tyson trondit botën me rrëfimin e tij: Kam përdorur drogë për të përballuar dhimbjet

Totaj: Nuk do të ketë befasi në Prizren, do të fitoj prapë

Hidhet shorti i Superligës së Femrave, Bashkimi përballet me United në javën e parë

Rubin: Ne e inkurajonim Thaçin ta shihte Rambujenë si mundësi të arritjes së paqes

Sekuestrohen katër armë në Prizren dhe Dragash

Prizreni përfiton internet publik falas përmes projektit evropian WiFi4WB

Post scriptum për romanin e Petro Markos

Rahoveci gati për sfidën me Drinin e Bardhë

Tragjike në Prizren: 71-vjeçari bie nga muret e Kalasë dhe vdes

Bashkimi mposhti Trepçën në miqësore

Një jetë e shpëtuar, një falënderim i përjetshëm: Historia e Burim Ninajt dhe mjekut të UÇK-së, Dr. Halil Cikaj

Kurti në Prizren: Me Abrashin kryetar, qyteti punon 365 ditë në vit

60 vite nga “Yesterday” – Kënga e kompozuar në gjumë nga Paul McCartney

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne