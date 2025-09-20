27.7 C
Prizren
E shtunë, 20 Shtator, 2025
type here...

Sport

Gentrit Halili rinovon me Ballkanin deri në vitin 2028

By admin

FC Ballkani ka njoftuar se mbrojtësi 23-vjeçar Gentrit Halili ka zgjatur kontratën e tij me klubin deri në vitin 2028, raporton PrizrenPress.

Halili është pjesë e skuadrës suharekase që nga viti 2023, ku ka dhënë një kontribut të rëndësishëm si në mbrojtje ashtu edhe në fazën ofensive. Deri më tani, ai ka regjistruar 74 paraqitje me fanellën portokalli e zi, duke realizuar edhe 4 gola.

“Rinovimi i kontratës së tij është një sinjal i qartë për rëndësinë që ka për të ardhmen e Ballkanit dhe për rolin që do të vazhdojë të ketë në ndërtimin e sukseseve të ekipit”, thuhet në njoftimin e klubit./PrizrenPress.com

Marketing

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Kurti në Gjonaj: Hasit i duhet një kryetar që nuk e harron – i tillë është Artan Abrashi

Më Shumë

Lajme

Xheladini premton 500 euro subvencione për gratë me kancer të gjirit, shërbimet gjinekologjike falas

Kryetari i Komunës së Dragashit, Behxhet Xheladini ka prezantuar programin e tij për mandatin e ri për zgjedhjet lokale 2025. Xheladini ka thënë se për...
Fokus

Krasniqi e Totaj: Teleferiku për Prizrenin po vjen

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka theksuar se vizioni për një Prizren modern dhe në zhvillim të vazhdueshëm po gjen përkrahje të...

Nderohen me pulla postare atdhetarët Musa Shehzade dhe Metush Krasniqi

20-shi i LDK-së – Do të jem zëri i familjeve të varfëra

Artistët bëhen bashkë për Gazën, koncert humanitar në Wembly

Kryeshefi i ‘Hidroregjionit Jugor’ në Prizren demanton Totajn për ndërprerje të qëllimshme të ujit: E sugjeroj ta denoncojë rastin në organet e drejtësisë

Aulona Muhadri, kapitenja e re e Kombëtares së Kosovës në basketboll

Sekuestrohen armë dhe një sasi e municionit në Prizren

Paralajmërim, varianti i ri i Covid përhapet me shpejtësi: Ngjirja e zërit si shenja e parë

Rahoveci 029 nis me fitore fazën përgatitore

Rahoveci gati për sfidën me Drinin e Bardhë

63 vjeçari dyshohet se goditi me sëpatë vëllain e tij 72 vjeçar në Romajë

Liria del me barazim 1-1 në Vushtrri, Fetahaj shpëton bardhezinjtë

Liria pret Feronikelin 74 në Prizren

Sekuestrohen katër armë në Prizren dhe Dragash

Bushrani i Vetëvendosjes kërkon nga drejtoresha e Arsimit në Prizren të publikojë listën e drejtorëve të shkollave që janë emëruar politikisht

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne