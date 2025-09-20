27.7 C
Prizren
E shtunë, 20 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Kurti në Gjonaj: Hasit i duhet një kryetar që nuk e harron – i tillë është Artan Abrashi

By admin

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka marrë pjesë mbrëmë në një tubim në Gjonaj me qytetarët e Hasit, ku shprehu mbështetjen e tij për kandidatin e Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, raporton PrizrenPress.

“Në Gjonaj, mes hasjanëve. Hasit i duhet një kryetar që nuk e harron, që nuk do ta ketë prioritet çdo katër vjet, por çdo ditë të mandatit katërvjeçar. I tillë është Artan Abrashi, kandidati për kryetar të Prizrenit”, u shpreh Kurti.

Sipas tij, Abrashi ka treguar përkushtim ndaj Prizrenit si në Kuvend Komunal, ashtu edhe në Kuvendin e Republikës./PrizrenPress.com

Marketing

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, pritet në mënyrë madhështor në Gjonaj të Hasit
Next article
Gentrit Halili rinovon me Ballkanin deri në vitin 2028

Më Shumë

Lajme

Prizren: Armë pa leje në veturë, policia arreston të dyshuarin

Një aksion rutinë i Policisë së Kosovës ka rezultuar me arrestimin e një personi nën dyshimin për posedim të paautorizuar të armës. " Rreth orës...
Lajme

Ndahet nga jeta Shefi i Ndërrimit në Njësinë e Zjarrfikësve në Malishevë, Liman Sertolli

Me pikëllim të thellë është pritur lajmi për ndarjen nga jeta të Shefit të Ndërrimit në Njësinë e Zjarrfikësve dhe Shpëtimit në Malishevë, Liman...

Post scriptum për romanin e Petro Markos

Bali Muharremaj për Dr. Salih Bytyqin: Njeri i zemrës së madhe që ia kushtoi jetën shëndetit të qytetarëve

Vreshtarët e Rahovecit ankohen për çmimin e ulët të rrushit të verës

200-vjetori i lindjes së Pashko Vasës, ideologut të Rilindjes Kombëtare

Muharremaj: Suhareka me internet falas në hapësira publike

Liria pret Feronikelin 74 në Prizren

Pesë vite më parë, mbylli perden përgjithmonë aktori Adem Mikullovci

66 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

LDK: Ardian Shala, kryetar i ardhshëm i Suharekës

“RESPOETICA” nis sot edicionin e dytë në Prizren

Bashkimi mposhti Trepçën në miqësore

Liria del me barazim 1-1 në Vushtrri, Fetahaj shpëton bardhezinjtë

Albulena Balaj-Halimaj premton logopedë pa pagesë dhe mbështetje për grupet në nevojë

72 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne