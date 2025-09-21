26.5 C
Sport

Rahoveci starton sezonin me fitore bindëse ndaj Vushtrrisë

By admin

Rahoveci e ka nisur mbarë edicionin e ri të Superligës në hendboll, duke regjistruar fitore bindëse në ndeshjen e parë të kampionatit. Në palestrën “Mizahir Isma”, para tifozëve vendas, Rahoveci triumfoi me rezultat të thellë 58:24 ndaj Vushtrrisë, raporton PrizrenPress.

Përballja e zhvilluar mbrëmë në orën 20:00 tregoi epërsinë e dukshme të Rahovecit në të dyja fazat e lojës. Vendasit shfaqën lojë të disiplinuar dhe efikase, duke mos lënë hapësirë për kundërshtarin, i cili nuk arriti të mbajë ritmin e ndeshjes.

Kjo fitore shërben si sinjal i qartë se Rahoveci synon të ketë një sezon konkurrues në elitën e hendbollit kosovar, ndërsa për Vushtrrinë kjo ishte një ndeshje për t’u harruar sa më shpejt./PrizrenPress.com

