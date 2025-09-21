Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Paqes, e cila festohet çdo vit më 21 shtator nga Kombet e Bashkuara, sheshi historik i Shadërvanit në Prizren u mbush këtë vit me zërat e fëmijëve.
Ngjarja, e organizuar në bashkëpunim me Organizatën Ndërkombëtare për Migracion (IOM), Iniciativën për Ndërtimin e Paqes (Peacebuilding) dhe Fondin për Ndihmën e Fëmijëve të Kombeve të Bashkuara (UNICEF), përfshiu lojëra me temë paqen, punëtori krijuese dhe aktivitete ndërgjegjësimi për të mësuar fëmijët mbi rëndësinë e paqes.
Vizualet e vendosura në zonën e aktivitetit me temën “What Would You Do for Peace?” (Çfarë do të bëje për Paqe?) i dhanë mundësinë pjesëmarrësve të mendojnë për paqen dhe të shprehin kontributin e tyre personal.
Organizatorët theksuan se njohja e fëmijëve me kulturën e paqes që në moshë të hershme ka një rëndësi të madhe për harmoninë shoqërore dhe ndërtimin e shoqërive paqësore në të ardhmen.
Sheshi, i zbukuruar me aktivitete me ngjyra dhe figura të golorëve, tërhoqi vëmendjen e fëmijëve dhe familjeve gjatë gjithë ditës. Ngjarja u prit me shumë interes nga banorët e Prizrenit./rtk
