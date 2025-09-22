Bashkimi debuton në Evropë, përballet me Anwil Wloclawek në Prizren

Klubi i Basketbollit Bashkimi do të zhvillojë ndeshjen e parë historike në para-kualifikimet e FIBA Europe Cup, ku përballë do të ketë skuadrën polake Anwil Wloclawek.
Ndeshja do të luhet të mërkurën, më 24 shtator, në Palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, duke filluar nga ora 19:00, raporton PrizrenPress. Ky përballje për Bashkimin përbën një hap të rëndësishëm drejt fazës së grupeve të garës evropiane.
Basketbollistët prizrenas synojnë të japin maksimumin për të përfaqësuar me krenari ngjyrat e klubit, qytetin e Prizrenit dhe basketbollin kosovar në arenën evropiane.
Klubi portokalli-zi bëri thirrje për mbështetje. “I gjithë Prizreni le të jetë pranë djemve tanë, së bashku ta shkruajmë historinë!” – thuhet në njoftimin e Bashkimit./PrizrenPress.com
