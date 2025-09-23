Punime në rrugën “Agim Shala”, të enjten bllokohet përkohësisht Transiti i Ri në Prizren

Drejtoria e Shërbimeve Publike njofton qytetarët se të enjten, më 25 shtator 2025, nga ora 06:00 deri në 12:00, do të zhvillohen punime për dislokimin e kabllove ajrore në rrugën “Agim Shala” – Transiti i Ri.
Si pasojë, komunikacioni do të bllokohet nga rrethrrotullimi i rrugëve “Enver Hadri” dhe “Kastriotët”, deri te rrethrrotullimi në rrugën “Ismail Kryeziu” në lagjen Arbana, raporton PrizrenPress.
Komuna e Prizrenit u bën thirrje qytetarëve dhe drejtuesve të mjeteve që të shmangin këtë segment rrugor gjatë orëve të punimeve dhe të përdorin alternativa të tjera për qarkullim.
“Ky kufizim është i nevojshëm për realizimin e punimeve sipas kontratës dhe planit dinamik. Ju faleminderit për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com
