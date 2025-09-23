26.6 C
Prizren
E martë, 23 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Punime në rrugën “Agim Shala”, të enjten bllokohet përkohësisht Transiti i Ri në Prizren

By admin

Drejtoria e Shërbimeve Publike njofton qytetarët se të enjten, më 25 shtator 2025, nga ora 06:00 deri në 12:00, do të zhvillohen punime për dislokimin e kabllove ajrore në rrugën “Agim Shala” – Transiti i Ri.

Si pasojë, komunikacioni do të bllokohet nga rrethrrotullimi i rrugëve “Enver Hadri” dhe “Kastriotët”, deri te rrethrrotullimi në rrugën “Ismail Kryeziu” në lagjen Arbana, raporton PrizrenPress.

Komuna e Prizrenit u bën thirrje qytetarëve dhe drejtuesve të mjeteve që të shmangin këtë segment rrugor gjatë orëve të punimeve dhe të përdorin alternativa të tjera për qarkullim.

“Ky kufizim është i nevojshëm për realizimin e punimeve sipas kontratës dhe planit dinamik. Ju faleminderit për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Ngritet aktakuzë ndaj personit që vodhi mbi 3 kg ari në një argjendari në Prizren
Next article
Aspekte të rezistencës antikomuniste në Shqipëri në vitet ‘50 nën prizmin e dokumenteve të CIA-s

Më Shumë

Fokus

Djali i Ukshin Hotit, Andini, kërkon mbështetje për kushëririn e tij, Etrit Hoti, kandidat për Kuvendin Komunal të Rahovecit

Andini Hoti, djali i veprimtarit të njohur Ukshin Hoti, ka bërë thirrje publike për mbështetje ndaj kushëririt të tij, Etrit Hoti, kandidat për Kuvendin...
Fokus

Bali Muharremaj për Dr. Salih Bytyqin: Njeri i zemrës së madhe që ia kushtoi jetën shëndetit të qytetarëve

Kryetar i Suharekës, Bali Muharremaj, ka marrë pjesë në varrimin e Dr. Salih Bytyqit, duke e cilësuar si njeri të zemrës së madhe, i...

Bali Muharremaj: Fitorja nuk lind rastësisht, ndërtohet me besim dhe me zemër

Prizreni shënon fitoren e parë në Ligën e Parë

Qeveria miraton shpronësimin e pronave për projektin “Objekte Edukativo-Arsimore dhe Sportive” në Arbanë të Prizrenit

Besmir Memaj rikthehet te Prizreni

Prizren: 10 aktakuza kundër 16 personave

Policia konfiskon mbi 500 kg marihuanë në Suharekë

Arrestohet i dyshuari për disa vjedhje në Prizren

Artistët bëhen bashkë për Gazën, koncert humanitar në Wembly

Rahoveci starton sezonin me fitore bindëse ndaj Vushtrrisë

“Pirati i Prizrenit” në ndjekje të rekordit të Samuel Eto’o

LDK: Ardian Shala, kryetar i ardhshëm i Suharekës

Aksident mes 8 veturave në Zhur të Prizrenit

12 vrasje brenda 8 muajve në Kosovë

Fluks në kufi – Bregdeti, preferencë e qytetarëve të Kosovës edhe në shtator

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne