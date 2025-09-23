Suhareka, shembull i funksionimit efikas të lëndëve gjyqësore

“Gjykata Themelore – Suharekë, model i suksesit dhe funksionimit efikas”, thekson Gjykata Themelore në Prizren
Kryetarja e Gjykatës Themelore të Prizrenit, Shpresa Emra, së bashku me administratorin Ilir Cakaj, kanë vizituar Degën e Gjykatës në Suharekë.
Në njoftimin e gjykatës thuhet se gjatë takimit me gjyqtarët dhe drejtuesit e administratës, u diskutua zbatimi i rregulloreve dhe udhëzimeve administrative nga fillimi i vitit 2024 deri në shtator të këtij viti, me qëllim rritjen e efikasitetit dhe ofrimin e shërbimeve cilësore për qytetarët dhe palët, raporton PrizrenPress.
Sipas të dhënave, Divizioni Civil i Degës në Suharekë ka rreth 1,000 lëndë më pak aktive në shtator 2025 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Po ashtu, nga janari deri më tash është arritur një shkallë pastrimi të lëndëve prej 114%, duke përfunduar 320 lëndë më shumë sesa janë pranuar.
Në këtë degë shërbejnë gjashtë gjyqtarë, përfshirë gjyqtarin mbikëqyrës Selajdin Gallapeni, të mbështetur nga 29 zyrtarë – mes tyre ndihmës administratorë, bashkëpunëtorë profesionalë dhe staf administrativ./PrizrenPress.com
Marketing
Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/