Suhareka, shembull i funksionimit efikas të lëndëve gjyqësore

By admin

“Gjykata Themelore – Suharekë, model i suksesit dhe funksionimit efikas”, thekson Gjykata Themelore në Prizren

Kryetarja e Gjykatës Themelore të Prizrenit, Shpresa Emra, së bashku me administratorin Ilir Cakaj, kanë vizituar Degën e Gjykatës në Suharekë.

Në njoftimin e gjykatës thuhet se gjatë takimit me gjyqtarët dhe drejtuesit e administratës, u diskutua zbatimi i rregulloreve dhe udhëzimeve administrative nga fillimi i vitit 2024 deri në shtator të këtij viti, me qëllim rritjen e efikasitetit dhe ofrimin e shërbimeve cilësore për qytetarët dhe palët, raporton PrizrenPress.

Sipas të dhënave, Divizioni Civil i Degës në Suharekë ka rreth 1,000 lëndë më pak aktive në shtator 2025 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Po ashtu, nga janari deri më tash është arritur një shkallë pastrimi të lëndëve prej 114%, duke përfunduar 320 lëndë më shumë sesa janë pranuar.

Në këtë degë shërbejnë gjashtë gjyqtarë, përfshirë gjyqtarin mbikëqyrës Selajdin Gallapeni, të mbështetur nga 29 zyrtarë – mes tyre ndihmës administratorë, bashkëpunëtorë profesionalë dhe staf administrativ./PrizrenPress.com

“Mashtrim me letra, po shfrytëzohet fushata”, kryetari Bexhet Xheladini akuzohet për krizën e ujit në Blaç

