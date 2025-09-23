“Mashtrim me letra, po shfrytëzohet fushata”, kryetari Bexhet Xheladini akuzohet për krizën e ujit në Blaç

PDK-ja akuzon kryetarin e komunës, Bexhet Xheladini nga LDK-ja, për papërgjegjësi dhe mashtrim me letra.
Sipas saj, punimet po kryhen vetëm tani, në kohë fushate, dhe rrjeti është i vendosur mbi tokë, duke treguar mungesë serioziteti ndaj qytetarëve.
“Banorët e fshatit Blaç meritojnë ujë të pastër dhe një zgjidhje reale, jo improvizime të kohës së fushatës dhe arsyetime boshe. Kjo është një qasje e papranueshme, që tregon mungesë totale përgjegjësie dhe transparence nga kryetari Xheladini”, thuhet në postim.
PDK-ja bën thirrje që institucionet të reagojnë menjëherë dhe të sigurojnë furnizimin e qytetarëve me ujë, duke paralajmëruar se kjo çështje do të qëndrojë në fokus të opozitës deri në zgjidhje.
