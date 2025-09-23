27.6 C
Prizren
E martë, 23 Shtator, 2025
Lajme

“Mashtrim me letra, po shfrytëzohet fushata”, kryetari Bexhet Xheladini akuzohet për krizën e ujit në Blaç

By admin

Banorët e fshatit Blaç, në Dragash, kanë mbetur pa ujë tash e një javë, ndërkohë që sipas pretendimeve të opozitës dokumentet tregojnë se punimet për ndërtimin e rrjetit furnizues të ujësjellësit janë përfunduar qysh në vitin 2022.

PDK-ja akuzon kryetarin e komunës, Bexhet Xheladini nga LDK-ja, për papërgjegjësi dhe mashtrim me letra.

"Mashtrim me letra, po shfrytëzohet fushata", kryetari Bexhet Xheladini akuzohet për krizën e ujit në Blaç - Insajderi - 551068176 1100597912255033 12381652255953625 n 1

Sipas saj, punimet po kryhen vetëm tani, në kohë fushate, dhe rrjeti është i vendosur mbi tokë, duke treguar mungesë serioziteti ndaj qytetarëve.

“Banorët e fshatit Blaç meritojnë ujë të pastër dhe një zgjidhje reale, jo improvizime të kohës së fushatës dhe arsyetime boshe. Kjo është një qasje e papranueshme, që tregon mungesë totale përgjegjësie dhe transparence nga kryetari Xheladini”, thuhet në postim.

"Mashtrim me letra, po shfrytëzohet fushata", kryetari Bexhet Xheladini akuzohet për krizën e ujit në Blaç - Insajderi - 550577947 1100597932255031 3084819107292169305 n 1

PDK-ja bën thirrje që institucionet të reagojnë menjëherë dhe të sigurojnë furnizimin e qytetarëve me ujë, duke paralajmëruar se kjo çështje do të qëndrojë në fokus të opozitës deri në zgjidhje.

/Insajderi/
