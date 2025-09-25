Ballkani fiton derbin ndaj Dritës

Ballkani ka shënuar fitore të rëndësishme në derbin e javës së gjashtë të AlbiMall Superligës së Kosovës në futboll, duke mposhtur kampionen në fuqi, Dritën, me rezultat 2:0, në stadiumin e qytetit në Suharekë.
Skuadra portokallezi vazhdon të jetë ndër pretendentet kryesore për titull, ndërkohë që Drita mbetet në krizë rezultatesh në këtë fillimedicioni, raporton PrizrenPress.
Vendasit kaluan në epërsi në minutën e 39-të me golin e Walid Hamidit, i cili përfitoi nga një tollovi në zonën e Dritës për të dërguar topin në rrjetë. Drita e barazoi përkohësisht rezultatin me Arb Manajn, por pas rishikimit në VAR, goli u anulua për shkak të faullit ndaj një mbrojtësi gjatë aksionit.
Në minutën e 86-të, kapiteni i Dritës, Besnik Krasniqi, në tentim për të larguar topin, shënoi në portën e tij, duke vulosur fitoren e Ballkanit me rezultat të pastër 2:0.
Me këtë sukses, Ballkani ngjitet në kuotën e 12 pikëve dhe mban vendin e dytë në tabelë, ndërsa Drita mbetet në pozitën e parafundit me vetëm pesë pikë./PrizrenPress.com
