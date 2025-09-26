22.1 C
Rektori Alishani zgjidhet kryesues i Konferencës së Rektorëve

Në mbledhjen e Konferencës së Rektorëve të institucioneve publike të arsimit të lartë, e mbajtur dje në Universitetin e Prishtinës, me vota unanime rektori Prof. Asoc. Dr. Mentor Alishani u zgjodh kryesues i këtij forumi.

Ndërkohë, për pozitën e zv.kryesuesit, sipas rrotacionit, u zgjodh rektori i Universitetit “Haxhi Zeka” të Pejës, Prof. Dr. Armand Krasniqi, raporton PrizrenPress.

Mbledhja, sipas njoftimit, e cila filloi me miratimin e ekstraktit të procesverbalit nga takimi i mëparshëm në Mitrovicë dhe vazhdimi i saj në Gjilan, vijoi me nënshkrimin e marrëveshjeve shumëpalëshe të bashkëpunimit mes institucioneve publike të arsimit të lartë në Kosovë.

“Këto marrëveshje synojnë forcimin e bashkëpunimit akademik, shkëmbimin e përvojave dhe ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe kërkimit shkencor”, thuhet në njoftimin e Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren.

Më tej thuhet se një pikë e rëndësishme e rendit të ditës ishte edhe diskutimi mbi proceset e akreditimit të programeve të universiteteve publike dhe sfidat që lidhen me regjistrimin e studentëve, sidomos në drejtim të harmonizimit të programeve dhe garantimit të standardeve cilësore.

Në përmbyllje të mbledhjes, u theksua rëndësia e Konferencës së Rektorëve si forum i përbashkët i universiteteve publike për adresimin e çështjeve strategjike dhe nxitjen e zhvillimit të arsimit të lartë në vend./PrizrenPress.com

