Në Malishevë u shënua 27-vjetori i Masakrës së Gollubovcit

By admin

Nën përkujdesjen e kryetarit të Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, sot u shënua 27-vjetori i Masakrës së Gollubovcit, një prej krimeve më të rënda e çnjerëzore të kryera gjatë luftës së fundit në Kosovë, më 26 shtator 1998.

Në këtë masakër u vranë 28 civilë shqiptarë – gra, fëmijë e pleq – kryesisht nga fshatrat Pllaqicë dhe Gollubovc të Malishevës, raporton PrizrenPress.

Në kuadër të aktiviteteve përkujtimore, Kuvendi i Komunës së Malishevës mbajti një mbledhje solemne, ku me fjalë rasti u paraqitën kryetari i komunës, Ekrem Kastrati, kryesuesi i Kuvendit Komunal, Argjend Thaçi, si dhe përfaqësues të familjeve të viktimave.

Kryetari Kastrati e cilësoi këtë ngjarje si një nga aktet më të rënda të gjenocidit ndaj shqiptarëve në Kosovë.

“Afro 30 pleq, gra e fëmijë u vranë në mënyrën më mizore. Ky nuk ishte vetëm një krim, por një gjenocid i paramenduar ndaj popullit shqiptar. Ne nuk do të ndalemi kurrë së kërkuari drejtësi për këtë plagë të hapur”, tha ai.

Ndërsa kryesuesi Thaçi theksoi se këto krime nuk e ndalën popullin shqiptar në rrugën drejt lirisë:

“Këto krime nuk e frikësuan popullin shqiptar që të vazhdojë luftën për liri. Ideali i lirisë kurrë nuk ka mundur të shuhet. Ne jemi mirënjohës për sakrificën dhe kontributin e të rënëve për vendin tonë”.

Në emër të familjeve foli Liridona Maloku, ndërsa gazetari Enver Maloku shprehu falënderim ndaj komunës për kujdesin dhe për angazhimin për ruajtjen e vlerave historike.

Aktivitetet përkujtimore përfunduan me homazhe dhe nderime në varrezat e viktimave në Pllaqicë dhe në vendin e masakrës në Gollubovc./PrizrenPress.com

Urim Zenelaj rikthehet te Prizreni
Rektori Alishani zgjidhet kryesues i Konferencës së Rektorëve

