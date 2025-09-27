14.1 C
Prizren
E shtunë, 27 Shtator, 2025
Liria – Istogu, sot në Prizren nga ora 15:00

Sot në Prizren zhvillohet ndeshja e javës së 9-të të kampionatit, ku Liria do të përballet me Istogut.

Ky do të jetë takimi i parë i ekipit nën drejtimin e trajnerit të ri, Liridon Leci, i cili synon të marrë pikë të vlefshme jashtë fushe.

Ndeshja nis në ora 15:00 dhe pritet të tërheqë tifozët lokalë, ndërsa Istogu kërkon gjithashtu fitore për të përmirësuar pozitat në renditje./PrizrenPress.com

Dragashi promovon prodhimet vendore për fuqizim i ekonomisë familjare
Muharremaj: Do të ketë transport urban në Suharekë, QKMF, shkollë e çerdhe

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

