Lirohet nga masa e paraburgimit kolonel Nexhmi Krasniqi

Gjykata Themelore në Prizren ka marrë sot aktvendim për ndërprerjen e masës së paraburgimit ndaj Kolonel Nexhmi Krasniqit dhe tre të arrestuarve të tjerë, të cilët po ndiqen penalisht për veprën penale “Detyrimi”.

Me këtë vendim, gjykata ka caktuar masën e arrestit shtëpiak për të gjithë të dyshuarit.

Lajmin e ka konfirmuar për Gazetën Sinjali avokati i Kolonelit Krasniqi, Besnik R. Berisha, i cili tha se vendimi është marrë sot nga Gjykata.

