14 C
Prizren
E mërkurë, 1 Tetor, 2025
type here...

Sport

Emocione dhe histori në Gjonaj: Drini i Bardhë debuton me barazim

By admin

Drini i Bardhë ka shkruar një kapitull të ri në historinë e tij, duke zhvilluar për herë të parë ndeshjen si vendas në fushën sintetike të Gjonajt të Hasit, raporton PrizrenPress.

Rikthimi i ekipit në këtë terren, pas miratimit të Federatës së Futbollit të Kosovës, u prit me entuziazëm të madh nga tifozët, të cilët mbushën tribunat dhe krijuan një atmosferë festive.

Në javën e shtatë të kampionatit, Drini i Bardhë ndau pikët me Vllazninë e Pozheranit, duke siguruar një barazim (1:1) që shënon debutimin historik të ekipit në shtëpinë e re.

Lojtarët treguan vendosmëri dhe shpirt gare, ndërsa mbështetja e vazhdueshme nga tifozët ishte një shtysë e madhe gjatë gjithë ndeshjes./PrizrenPress.com

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Memli Krasniqi dhe Shaqir Totaj përurojnë stadiumin në Gjonaj: Ky model i qeverisjes duhet të vazhdojë
Next article
KBF Bashkimi emëron trajner të ri, malazezin Vladan Radoviç

Më Shumë

Fokus

Liria mposht Istogun në Prizren – nis kapitulli i ri me trajnerin Liridon Leci

Liria ka shënuar fitore të rëndësishme në shtëpi, duke mposhtur Istogun me rezultat 3:1 në kuadër të javës së 9-të të Ligës së Parë. Kjo...
Lajme

Arrestohen dy persona për vdekjen e 50-vjeçarit në vendin e punës në Suharekë

Një punëtor i fabrikës “NewBalkan” në Suharekë ka humbur jetën dje pasi që është lënduar aksidentalisht gjatë orarit të punës. Viktima me inicialet M.D., dyshohet...

Rektori Alishani zgjidhet kryesues i Konferencës së Rektorëve

Drini i Bardhë rikthehet në Gjonaj

“Prizreni – Poezia – Tetova”: Poezia bashkoi krijuesit shqiptarë

Automjete ushtarake shihen duke hyrë në Prizren, transportohen me kamionë nga Turqia

Bashkimi kërkon kualifikimin në FIBA Europe Cup 

Në Prizren u promovuan librat “Ngat teje” dhe “Gravurë n’Lkurë” të autores Asja Mulgeci

Prizren, nisin punimet për heqjen e shtyllës elektrike në Transit të Ri

Donacion për “Hendikos”-in nga afaristi Tefik Tarashaj

Muharremaj: Do të ketë transport urban në Suharekë, QKMF, shkollë e çerdhe

Rahoveci miraton Buxhetin Komunal 2026 me shumicë votash

Vrasja pas përleshjes me qen në Prizren/Aktakuzë për të pandehurin E.B. nga Zhuri

Abdixhiku nga Prizreni: Qytetarët kërkojnë shpresë, zhvillim dhe orientim euro-atlantik

“Check-In Festival”, muzika elektronike dhe Rock “ndezin” kryeqytetin

Kufiri që ndau vajzën pesëvjeçare nga nëna e saj dhe takimi pas 42 vitesh

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne