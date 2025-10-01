14 C
KBF Bashkimi emëron trajner të ri, malazezin Vladan Radoviç

admin

Kampioni aktual i basketbollit kosovar femëror, KBF Bashkimi, ka zyrtarizuar emërimin e trajnerit të ri, malazezit Vladan Radoviç, raporton PrizrenPress.

Radoviç ka një eksperiencë të gjatë në basketbollin e Malit të Zi, duke drejtuar për vite me radhë ekipin e Buduçnostit të Podgoricës, ndërsa në edicionin e fundit ishte pjesë e ekipit kryeqytetas kosovar, KBF Prishtina. Ai vjen për të marrë drejtimin e Bashkimit pas largimit të trajnerit Viktor Kovaç, i cili ka udhëhequr skuadrën gjatë periudhës më të suksesshme në historinë e klubit.

Përveç ndryshimeve në stafin teknik, nga Bashkimi këtë sezon janë larguar edhe dyshja vendore Arbnore Përçuku dhe Diedona Halitaj./PrizrenPress.com

