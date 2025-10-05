9.1 C
Prizren
E hënë, 6 Tetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Kamufloi drogë në ajvar apo sos domatesh, kapet nga policia i dyshuari në Suharekë

By admin

Një person është arrestuar në Reqan të Suharekës, pasi policia gjeti 56.52 gram marihuanë të fshehur në një kavanoz qelqi të mbushur me lëng, të ngjashëm me ajvar apo sos domatesh.

Lënda narkotike dhe një telefon celular u sekuestruan, ndërsa i dyshuari u dërgua në mbajtje me vendim të prokurorit.

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

”Është arrestuar i dyshuari m/k te i cili njësiti relevant policor në një qese në një kavanoz qelqi të kamufluar me lëng (ajvari apo sos domatesh) kanë gjete dhe konfiskuar 56.52 gram substanca të dyshuara narkotike të llojit marihuanë. Nga i dyshuari është sekuestruar edhe një telefon celular. Me vendim të prokurorit i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje”.

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vdekja e turpit!
Next article
Ramush Haradinaj vizitoi Prizrenin: Mbështetje për bizneset vendore dhe zhvillimin ekonomik

Më Shumë

Kulture

Fillon sot edicioni i 22-të i “Javës së Bibliotekës’

Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani” organizon edicionin e 22-të të Javës së Bibliotekës, që këtë vit merr përmasa ndërkombëtare. Java e Bibliotekës për...
Lajme

“Veç 2 orë n’ditë me pasë ujë, mjafton”, mbi 300 shtëpi në Prizren jetojnë me bidonë

Problemet me shpinën, Hajriz Kollanit i janë shfaqur nga pesha e rëndë e bidonëve. Çdo ditë ai detyrohet t’i mbushë në qytet e t’i...

Derbi i Prizrenit mbyllet pa fitues

Ndalohen pajisje elektronike të padeklaruara në Vërmicë

Dy qytetarë dorëzojnë mbi 1 mijë euro në stacionin policor në Rahovec

Memli Krasniqi: Ma mirë për Malishevën është vetëm me Dr. Gëzimin

Abrashi ka një pyetje për Totajn

Memli Krasniqi dhe Shaqir Totaj përurojnë stadiumin në Gjonaj: Ky model i qeverisjes duhet të vazhdojë

Emocione dhe histori në Gjonaj: Drini i Bardhë debuton me barazim

Prokuroria: “Kobra” veproi me dashje dhe në mënyrë të vrazhdë për të treguar forcën

Aktakuzë ndaj 6 të dyshuarve për fajde në vlerë prej 1.4 milion euro – kërkohet kthimi i 21 banesave dhe lokaleve afariste

“Vrapuesja e Prizrenit” kthehet në qytet pas shekujsh

Zbulohet sasi e konsiderueshme mallrash të padeklaruara në pikën kufitare Vërmicë

Arrestohet Bardhi Avdaj, dyshohet se sulmoi fizikisht kryeinfermierin e QMF-së në Prizren

Aksident i rëndë në Rahovec – humb jetën drejtuesi i traktorit, një i arrestuar

Arrestohet një person për kanosje ndaj policit në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne