Ramush Haradinaj vizitoi Prizrenin: Mbështetje për bizneset vendore dhe zhvillimin ekonomik

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka qëndruar dje në Prizren, ku bashkë me kandidatin e AAK-së për kryetar komune, Besnik Krasniqin, ka vizituar disa prej bizneseve më të suksesshme të qytetit.
Vizita nisi me përurimin e fabrikës së përpunimit të mishit “Xhoshkun”, pronë e Xhoshkun Drangoj, një investim i nivelit të lartë që punëson rreth 60 persona dhe vazhdon një traditë familjare të nisur që nga viti 1974.
Më pas, delegacioni i AAK-së vizitoi kompaninë ADLER GROUP, të udhëhequr nga Eroll Xhigolli, e cila merret me prodhimin e elementeve të aluminit dhe eksporton në mbi 20 shtete të botës. Me mbi 120 të punësuar, kjo kompani është shembull i përkushtimit dhe profesionalizmit të sektorit privat në Prizren.
Haradinaj vlerësoi shpirtin ndërmarrës të prizrenasve dhe theksoi nevojën për zgjidhjen e çështjes së zonës industriale, si një hap i domosdoshëm për zhvillimin e mëtejshëm ekonomik dhe krijimin e vendeve të reja të punës.
Nëse dëshiron ta shoqërojmë me titull alternativ, version për media sociale apo komunikatë zyrtare, mund ta përshtatim menjëherë!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren