Prizren
E hënë, 6 Tetor, 2025
Ramush Haradinaj vizitoi Prizrenin: Mbështetje për bizneset vendore dhe zhvillimin ekonomik

By admin

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka qëndruar dje në Prizren, ku bashkë me kandidatin e AAK-së për kryetar komune, Besnik Krasniqin, ka vizituar disa prej bizneseve më të suksesshme të qytetit.

Vizita nisi me përurimin e fabrikës së përpunimit të mishit “Xhoshkun”, pronë e Xhoshkun Drangoj, një investim i nivelit të lartë që punëson rreth 60 persona dhe vazhdon një traditë familjare të nisur që nga viti 1974.

Më pas, delegacioni i AAK-së vizitoi kompaninë ADLER GROUP, të udhëhequr nga Eroll Xhigolli, e cila merret me prodhimin e elementeve të aluminit dhe eksporton në mbi 20 shtete të botës. Me mbi 120 të punësuar, kjo kompani është shembull i përkushtimit dhe profesionalizmit të sektorit privat në Prizren.

Haradinaj vlerësoi shpirtin ndërmarrës të prizrenasve dhe theksoi nevojën për zgjidhjen e çështjes së zonës industriale, si një hap i domosdoshëm për zhvillimin e mëtejshëm ekonomik dhe krijimin e vendeve të reja të punës.

