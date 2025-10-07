Boksieri Riad Isufi renditet i 5-ti në Kampionatin Evropian U19 në Çeki

Boksieri i ri kosovar Riad Isufi ka arritur një rezultat të shkëlqyer në Kampionatin Evropian të Boksit për grupmoshën U19, që po zhvillohet në Ostrava, Republikën e Çekisë.
Isufi, i cili konsiderohet një shpresë olimpike për vitin 2025, u rendit në vendin e pestë në kategorinë 50 kg. Ai shënoi një fitore të rëndësishme, por u ndal në fazën e luftës për medalje pas një përballjeje të fortë.
Ky rezultat konfirmon potencialin e tij të madh dhe është një tjetër dëshmi e rritjes së boksit kosovar në arenën ndërkombëtare.