11.3 C
Prizren
E martë, 7 Tetor, 2025
Sport

Boksieri Riad Isufi renditet i 5-ti në Kampionatin Evropian U19 në Çeki

By admin

Boksieri i ri kosovar Riad Isufi ka arritur një rezultat të shkëlqyer në Kampionatin Evropian të Boksit për grupmoshën U19, që po zhvillohet në Ostrava, Republikën e Çekisë.

Isufi, i cili konsiderohet një shpresë olimpike për vitin 2025, u rendit në vendin e pestë në kategorinë 50 kg. Ai shënoi një fitore të rëndësishme, por u ndal në fazën e luftës për medalje pas një përballjeje të fortë.

Ky rezultat konfirmon potencialin e tij të madh dhe është një tjetër dëshmi e rritjes së boksit kosovar në arenën ndërkombëtare.

