12.7 C
Prizren
E mërkurë, 8 Tetor, 2025
type here...

LajmeSiguri

Parandalohet tentativë e fshehjes së mallrave në Vërmicë – Dogana sekuestron pajisje pune të padeklaruara

By admin

Dje në pikëkalimin kufitar në Vërmicë, zyrtarët doganorë kanë ndalur për kontroll të detajuar një udhëtar, gjatë të cilit janë zbuluar mallra të padeklaruara, në kundërshtim me dispozitat ligjore në fuqi.

Sipas njoftimit të Doganës së Kosovës, udhëtari në momentin e hyrjes kishte deklaruar se nuk kishte asgjë për të deklaruar, raporton PrizrenPress. Megjithatë, gjatë kontrollit të automjetit, pas ulëses së shoferit janë gjetur mallra të fshehura – 196 disqe për gdhendje druri dhe 61 llampa koke për ndriçim teknik.

“Mallrat e lartpërmendura janë ndaluar përkohësisht deri në përfundimin e procedurave ligjore, ndërsa ndaj udhëtarit është iniciuar procedurë për kundërvajtje doganore”, thuhet në njoftim.

Dogana e Kosovës thekson se zbulimi i rasteve të tilla është rezultat i përkushtimit të zyrtarëve doganorë për të garantuar zbatimin e ligjit dhe mbrojtjen e interesave ekonomike të vendit.

Në fund, institucionet doganore u bëjnë thirrje të gjithë udhëtarëve që të deklarojnë mallrat që i bartin me vete, në mënyrë që të shmangen pasojat ligjore dhe të kontribuojnë në respektimin e ligjit dhe sigurinë kufitare./PrizrenPress.com

Previous article
Sekuestrohet një autobus në Prizren – shoferi kishte masë ndalimi aktiv
Next article
E rëndë: Arinjtë nxjerrin një trup nga varri në Bllacë të Suharekës, i futen në pronë edhe një banori

Më Shumë

Lajme

Samir Selmani: Do të angazhohem për rikthimin e logos së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për Kuvendin Komunal të Prizrenit, Samir Selmani, ka theksuar se do të angazhohet me përkushtim për rikthimin...
Fokus

Policia tregon gjendjen e të plagosurit në Shirokë të Suharekës dhe shkakun e ngjarjes

Një person ka mbetur i plagosur mbrëmë në Shirokë të Suharekës, ku sipas policisë, deri te ngjarja ka ardhur pas një mosmarrëveshjeje verbale mes...

Zhduket një person në Suharekë

Vdekja e turpit!

Totaj: Unë i pari, Abrashi i dyti, kurse i treti Selmanaj

Përurimi i rrugës Gorozhup – Pogaj, Kurti: Një hap i vogël për një lidhje të madhe mes Kosovës dhe Shqipërisë

Djathi i Sharrit mes traditës dhe shkencës

Gjuajtje me armë në Shirokë të Suharekës, plagoset një person

10 mijë euro ilegalisht, policia kap një person në Vërmicë

Fusha e sportit në Gjonaj të Hasit shkatërrohet nga një automjet

Komuna e Prizrenit hap konkurs për 32 infermierë

Zafir Berisha në Romajë: Do ta lidhim Hasin me Anadrinin

Abrashi ka një pyetje për Totajn

Kamufloi drogë në ajvar apo sos domatesh, kapet nga policia i dyshuari në Suharekë

Florian Haxha nuk grumbullohet me Kombëtaren e Kosovës

Historia e biçikletës së vjedhur në Basel të Zvicrës: E dërguar me autobus në Prizren, e shitur në Tiranë dhe e konfiskuar po aty...

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne