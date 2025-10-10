Kosova dhe Sllovenia ndahen pa fitues, 0:0 në Prishtinë

Kosova dhe Sllovenia përfunduan pa gola (0:0) në ndeshjen kualifikuese për Kupën e Botës, e zhvilluar sonte në stadiumin e Prishtinës.
Takimi u karakterizua me lojë të kujdesshme nga të dyja skuadrat. Sllovenia pati disa raste më të mira për shënim, ndërsa Kosova kërcënoi kryesisht nga kundërsulmet.
Ky barazim i sjell Kosovës një pikë të vlefshme, duke e mbajtur në vendin e dytë të grupit B me katër pikë, pesë më pak se Zvicra që mposhti Suedinë në ndeshjen tjetër të grupit.
