12.1 C
Prizren
E shtunë, 11 Tetor, 2025
type here...

Sport

Kosova dhe Sllovenia ndahen pa fitues, 0:0 në Prishtinë

By admin

Kosova dhe Sllovenia përfunduan pa gola (0:0) në ndeshjen kualifikuese për Kupën e Botës, e zhvilluar sonte në stadiumin e Prishtinës.

Takimi u karakterizua me lojë të kujdesshme nga të dyja skuadrat. Sllovenia pati disa raste më të mira për shënim, ndërsa Kosova kërcënoi kryesisht nga kundërsulmet.

Ky barazim i sjell Kosovës një pikë të vlefshme, duke e mbajtur në vendin e dytë të grupit B me katër pikë, pesë më pak se Zvicra që mposhti Suedinë në ndeshjen tjetër të grupit.

Marketing

Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Driton Selmanaj: Familjet me përkujdesje sociale do t’i ndihmojmë me 500 euro

Më Shumë

Fokus

10 mijë euro ilegalisht, policia kap një person në Vërmicë

Në Vermicë, gjatë një kontrolli të detajuar ndaj një automjeti që po hynte në Kosovë, një udhëtar deklaroi se nuk posedonte mjete monetare për...
Lajme

Bali Muharremaj: Asfaltohet “Rruga e Shkupit” që lidh Tërrnjen, Studençanin dhe Nëpërbishtin

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka njoftuar është asfaltuar “Rruga e Shkupit”, një rrugë kyçe që lidh tri fshatra të komunës: Tërrnje,...

Zafir Berisha: Vërrini është zemra kombëtare e Prizrenit

Artan Abrashi takohet me qytetarët në ‘Ortakoll’

Përurimi i rrugës Gorozhup – Pogaj, Kurti: Një hap i vogël për një lidhje të madhe mes Kosovës dhe Shqipërisë

Derbi i Prizrenit mbyllet pa fitues

Autobusi në Duhël mori flakë gjatë lëvizjes, s’ka të lënduar

KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ shkyç lidhje ilegale të ujësjellësit në Prizren dhe Suharekë

Shaqir Totaj viziton Kushninin e Hasit: Banorët mbështesin fitoren më 12 tetor

Institucionet e Suharekës bashkëpunojnë për parandalimin e dhunës në familje

Totaj: Unë i pari, Abrashi i dyti, kurse i treti Selmanaj

Nenad Rashiq zgjidhet nënkryetar nga komuniteti serb

FSK-ja tërheq një mjet të pashpërthyer në Grejkoc të Suharekës

Fillimi i javës me shi e erëra të forta

Totaj në Ortakoll: Investime e siguri për secilën lagje të Prizrenit

Besnik Krasniqi vizitoi fabrikën “LIRI”: Do të jemi gjithmonë afër prodhuesve tanë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne