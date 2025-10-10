Driton Selmanaj: Familjet me përkujdesje sociale do t’i ndihmojmë me 500 euro

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës, për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj, ka premtuar se nëse ai fiton zgjedhjet, çdo familje që merr përkujdesje sociale do të ketë një ndihmë nga komuna në vlerën prej 500 eurosh.
Selmanaj, ka deklaruar edhe se këtë do ta bëjë pasi që askush nuk duhet të flejë me frikën se si do ta kalojë ditën e nesërme.
Postimi:
Asnjë familje në Prizren nuk duhet të jetojë me mungesë dinjiteti.
Ky është zotim i prerë dhe i patjetërsueshëm: çdo familje që merr përkujdesje sociale do të ketë një ndihmë nga komuna në vlerën prej 500 eurosh.
Ky nuk është thjesht një premtim politik. E kemi bërë pjesë të kontratës sonë me qytetarët. Sepse askush nuk duhet të flejë me frikën se si do ta kalojë ditën e nesërme.
Unë besoj se politika merr kuptim vetëm kur prek jetën e njeriut, kur e ngre atë lart, e jo kur e lë pas.
Dhe këtë do ta bëjmë së bashku – me përgjegjësi, me zemër dhe me punë të ndershme.
