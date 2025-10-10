12.1 C
Prizren
E shtunë, 11 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Driton Selmanaj: Familjet me përkujdesje sociale do t’i ndihmojmë me 500 euro

By admin

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës, për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj, ka premtuar se nëse ai fiton zgjedhjet, çdo familje që merr përkujdesje sociale do të ketë një ndihmë nga komuna në vlerën prej 500 eurosh.

Selmanaj, ka deklaruar edhe se këtë do ta bëjë pasi që askush nuk duhet të flejë me frikën se si do ta kalojë ditën e nesërme.

Postimi:

Asnjë familje në Prizren nuk duhet të jetojë me mungesë dinjiteti.

Ky është zotim i prerë dhe i patjetërsueshëm: çdo familje që merr përkujdesje sociale do të ketë një ndihmë nga komuna në vlerën prej 500 eurosh.

Ky nuk është thjesht një premtim politik. E kemi bërë pjesë të kontratës sonë me qytetarët. Sepse askush nuk duhet të flejë me frikën se si do ta kalojë ditën e nesërme.

Unë besoj se politika merr kuptim vetëm kur prek jetën e njeriut, kur e ngre atë lart, e jo kur e lë pas.

Dhe këtë do ta bëjmë së bashku – me përgjegjësi, me zemër dhe me punë të ndershme.

Marketing

Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vetura i godet dy vajza në vendkalimin e shënuar për këmbësorë në Shirokë të Suharekës
Next article
Kosova dhe Sllovenia ndahen pa fitues, 0:0 në Prishtinë

Më Shumë

Lajme

Nenad Rashiq zgjidhet nënkryetar nga komuniteti serb

Nenad Rashiq është zgjedhur nënkryetari i pestë i Kuvendit të Kosovës nga komuniteti serb. Rashiq arriti ta zë karrigen e nënkryetarit me 71 vota për,...
Fokus

Artan Abrashi: Hoça e Qytetit dhe Vërrini për ndryshimin më 12 tetor

Kandidati për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka deklaruar se Hoça e Qytetit, si edhe i gjithë Vërrini, do të jetë në anën e...

Gjuajtje me armë në Shirokë të Suharekës, plagoset një person

Kastrati: Tubim madhështor në Malishevë, fitorja po vjen më 12 tetor!

Derbi i Prizrenit mbyllet pa fitues

Rexhepi: Besoj se PDK-ja dhe Vetëvendosja do të shkojnë në balotazh në Prizren

Bukuria e Malit të Sharrit mahnit ambasadorin britanik

Malisheva nis ndërtimin e qendrës për të moshuar dhe fëmijë me nevoja të veçanta – investim mbi 3 milion euro

Boksieri Riad Isufi renditet i 5-ti në Kampionatin Evropian U19 në Çeki

Komuna e Prizrenit dhe EEI nënshkruajnë memorandum për fuqizimin e edukimit medial në shkolla

E rëndë: Arinjtë nxjerrin një trup nga varri në Bllacë të Suharekës, i futen në pronë edhe një banori

Mallra të padeklaruara kapen në Vërmicë – Dogana ndalon automjet me suplemente ushqimore

Shaqir Totaj: Në mandatin e dytë do ta gëzojmë teleferikun për në Kala të Prizrenit

Prokuroria dhe policia e Prizrenit i bashkërendojnë veprimet për zgjedhje

Sekuestrohet një autobus në Prizren – shoferi kishte masë ndalimi aktiv

Institucionet e Suharekës bashkëpunojnë për parandalimin e dhunës në familje

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne