14.8 C
Prizren
E diel, 12 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Zafir Berisha ushtron të drejtën e votës: Zgjedhjet janë festa e demokracisë!

By admin

Kandidati i Bashkimit Demokratik për kryetar të Komunës së Prizrenit, Zafir Berisha, ka ushtruar sot të drejtën e votës, duke bërë thirrje për pjesëmarrje masive në zgjedhje.

“Zgjedhjet janë festa e demokracisë, bëhuni pjesë e saj!”, ka deklaruar Berisha pas votimit, duke theksuar rëndësinë e këtij momenti për të ardhmen e qytetit.

Mund të jetë një imazh i teksti që thotë "ABI PLATINUM REBIDENGE NDERTESE Ae FRYMEZON LUKS DHE REHATI ???? +38349456999 +383494 49 456 999 +383 www.abiplatinum.com"

Ai ka nënvizuar se dita e votimit është një mundësi e çmuar për çdo qytetar që të ndikojë drejtpërdrejt në drejtimin që merr Prizreni.

“Me një votë, ju tregoni se kujdeseni për komunitetin tuaj, për shërbimet publike, për të rinjtë, për ekonominë dhe për mirëqenjen e qytetarëve”, ka shtuar ai.

Berisha është një nga kandidatët që garon për të udhëhequr Prizrenin në mandatin e ardhshëm, duke premtuar një qasje të re në qeverisje dhe përkushtim ndaj nevojave të qytetarëve.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Voton Shaqir Totaj

Më Shumë

Lajme

Qeveria në detyrë subvencionon faturat e energjisë

Edhe këtë vit Qeveria e Kosovës do të bëjë subvencionimin e faturave të energjisë elektrike. Kështu ka thënë ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati...
Sport

Kombëtarja e Kosovës sonte do të përballet me Slloveninë

Kombëtarja e Kosovës në futboll, sonte do të përballet me Slloveninë, në një sfidë tejet të rëndësishme në kuadër të kualifikimeve për Kupën e...

Duda Balje tregon se incizime me Shehollin është 6 vjet i vjetër, thotë se biseda s’kishte qëllime antikombëtare

Prizren/ Mungesë e pesë fletëve të votimit në një qendër votimi

Komuna e Prizrenit dhe EEI nënshkruajnë memorandum për fuqizimin e edukimit medial në shkolla

VV-ja në tubimin përmbyllës: Plane të mëdha për ta bërë Prizrenin qendrën më të madhe të zhvillimit

Boksieri Riad Isufi renditet i 5-ti në Kampionatin Evropian U19 në Çeki

Nëna raporton zhdukjen e djalit në Prizren

Lahutari shqiptar përballë studiuesit të Harvardit – Salih Uglla (Uglanini) në koleksionin e Millman Parry-t

Artan Abrashi: Nesër është dita e ndryshimit në Prizren

Institucionet e Suharekës bashkëpunojnë për parandalimin e dhunës në familje

Fatmir Limaj: Prizreni ka vendosur t’i besojë një vizioni të ri me Albulena Balaj Halimajn në krye

Sonte Serbia – Shqipëria, luhet për histori dhe kualifikim në Botëror

Ministria ia kthen rregulloren e bonus-zonimit Bali Muharremajt

Digjet një autobus në Qafë të Duhlës

Totaj: Fitorja ime në Prizren nuk kontestohet

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne