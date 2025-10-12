17.5 C
Prizren
E diel, 12 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Voton Albulena Balaj-Halimaj

By admin

Kandidatja e Nismës Socialdemokrate për kryetare të Prizrenit, Albulena Balaj-Halimaj, ka ushtruar të drejtën e votës.

Ajo ka votuar në Shkollën Fillore “Ibrahim Fehmiu”, e shoqëruar nga familjarët e saj.

Balaj-Halimaj u ka bërë thirrje qytetarëve që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre demokratike dhe të marrin pjesë në zgjedhje.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Zafir Berisha ushtron të drejtën e votës: Zgjedhjet janë festa e demokracisë!
Next article
Pse fiton kombëtarja e Shqipërisë

Më Shumë

Lajme

Selmanaj vizitoi klubin e basketbollit të vajzave “Junior”: Ato janë e ardhmja e sportit

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj, mbrëmë ka vizituar klubin e basketbollit për vajzat e reja të KBF...
Fokus

Qyteti i balotazhit/ Komuna që u qeveris nga LDK, PDK dhe VV – historiku i zgjedhjeve në Prizren

Prizreni është qeverisur nga PDK-ja, LDK-ja dhe VV-ja. Në zgjedhjet e së dielës gara kryesore zhvillohet në mes të VV-së dhe PDK-së. Prizreni, qendra e...

Anulohet koncerti në Stamboll, Robbie Williams i mërzitur

Voton Shaqir Totaj

AAK kërkon edhe një mandat për Bali Muharremajn në Suharekë

E rëndë: Arinjtë nxjerrin një trup nga varri në Bllacë të Suharekës, i futen në pronë edhe një banori

Kombëtarja e Kosovës sonte do të përballet me Slloveninë

Zhdukja e burrit në Malishevë, nis operacioni i kërkimit

Osmani e mandaton Kurtin për formimin e Qeverisë: Brenda 15 dite duhet t’i paraqesë Kuvendit përbërjen e Qeverisë

Zafir Berisha vazhdon fushatën në lagjet ‘Ortakoll’, ‘Arbana’ dhe ‘Tabakhane’: Zëri juaj vendos më 12 tetor

Malisheva nis ndërtimin e qendrës për të moshuar dhe fëmijë me nevoja të veçanta – investim mbi 3 milion euro

Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit

Prizrenasit në numër të madh mbështesin Totajn në tubimin e Shatërvanit

Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren shënon 15-vjetorin e themelimit

Përurohet shkolla e re “Gjergj Kastrioti – Skënderbeu” në Mazrek të Hasit

Totaj: Unë i pari, Abrashi i dyti, kurse i treti Selmanaj

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne