14.8 C
Prizren
E diel, 12 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Voton Shaqir Totaj

By admin

Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, ka votuar para pak minutash.
Të drejtën e tij të votës ai e ka ushtruar në Gjimnazin “Remzi Ademaj”.
Totaj ishte i shoqëruar nga bashkëshortja dhe fëmijët e tij.

Previous article
Pjesëmarrje e ulët në mëngjesin zgjedhor në lagjen “Ortakoll” të Prizrenit
Next article
Zafir Berisha ushtron të drejtën e votës: Zgjedhjet janë festa e demokracisë!

Më Shumë

Fokus

Fatmir Limaj në Gjonaj të Hasit: Ndryshimi po vjen me Albulena Balaj-Halimajn

Kryetari i Nisma Socialdemokrate, Fatmir Limaj, ka zhvilluar sot një takim madhështor me qytetarët në fshatin Gjonaj të Hasit, ku është pritur me pjesëmarrje...
Lajme

Ministria ia kthen rregulloren e bonus-zonimit Bali Muharremajt

Ministria e Mjedisit ka kthyer për rishqyrtim Rregulloren për bonuset e zonimit, të miratuar në Kuvendin Komunal me propozim të kryetarit Bali Muharremaj. Sipas Ministrisë,...

Fillon sot edicioni i 22-të i “Javës së Bibliotekës’

Latifi diskuton me drejtorët për dinamikën e punëve komunale

Defekte teknike në rrjetin e ujësjellësit, ‘Hidroregjioni Jugor’ ndërhyn në disa zona të Prizrenit

AAK kërkon edhe një mandat për Bali Muharremajn në Suharekë

FSK-ja tërheq një mjet të pashpërthyer në Grejkoc të Suharekës

E rëndë: Arinjtë nxjerrin një trup nga varri në Bllacë të Suharekës, i futen në pronë edhe një banori

Voton Artan Abrashi

Liria pret Trepçën, sot në shtëpi

Kosova dhe Sllovenia ndahen pa fitues, 0:0 në Prishtinë

Artan Abrashi: Mbështetja në Kurillë tregon se qytetarët duan ndryshim në Prizren

Artan Abrashi: ‘Bazhdarhane’ do të zhvillohet me plan konkret dhe respekt për historinë

Osmani e mandaton Kurtin për formimin e Qeverisë: Brenda 15 dite duhet t’i paraqesë Kuvendit përbërjen e Qeverisë

Kosova në zgjedhje lokale, 26,654 qytetarë votojnë për herë të parë

Qyteti i balotazhit/ Komuna që u qeveris nga LDK, PDK dhe VV – historiku i zgjedhjeve në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne