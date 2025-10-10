Prizrenasit në numër të madh mbështesin Totajn në tubimin e Shatërvanit

Teksa ka filluar numërimi mbrapsht deri në ditën e zgjedhjeve lokale të 12 tetorit, sonte Partia Demokratike e Kosovës është duke mbajtur një tubimi në qytetin e Prizrenit.
Për të mbështetur këtë subjekt politik dhe kandidatin e tij për kryetar të Komunës së Prizrenit, Shaqir Totajn, doli një numër i madh qytetarësh.
Ky tubim masiv, i prirë nga Totaj, u mbajt në zemër të Prizrenit, në sheshin “Shatërvan”.
