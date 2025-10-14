15.5 C
Sport

Nga Prizreni në Kombëtare

By admin

Përfaqësuesja e Kosovës vazhdon të shkruajë historinë në futbollin botëror, duke e mposhtur për herë të dytë përfaqësuesen e Suedisë. Pas fitores 2:0 në Prishtinë, mbrëmë djemtë e Kosovës triumfuan edhe në ndeshjen e kthimit, me rezultat minimal 1:0, në një përballje që konfirmoi rritjen e vazhdueshme të ekipit kombëtar.

Në këtë sukses të madh, një rol të veçantë kanë pasur katër futbollistë që janë rritur dhe formuar në klubet e rajonit të Prizrenit – nga Malisheva në Suharekë, e nga Prizreni në Dragash. Bëhet fjalë për Vedat Muriqi, Dion Gallapeni, Lindon Emërllahu dhe Lumbardh Dellova – emra të njohur tashmë për publikun dhe të pazëvendësueshëm në formacionin e Kombëtares së Kosovës.

Me këtë rast, Lidhja Rajonale e Futbollit në Prizren ka dedikuar një shkrim nderues për këta futbollistë, duke vënë në pah origjinën e tyre dhe rrugëtimin që kanë ndjekur nga ekipet vendore drejt majave të futbollit ndërkombëtar.

“Nga Prizreni në Kombëtare! U rritën dhe u formuan si futbollistë në ekipet e rajonit tonë – në Shkollat e Futbollit Liria, Ballkani dhe Winner. Sot, këta djem të artë janë shtylla e Kombëtares së Kosovës, krenaria e çdo prizrenasi dhe e gjithë Kosovës”, thuhet në reagimin e LRF Prizren.

Rajoni i Prizrenit vazhdon të dëshmohet si një vatër e fuqishme e talenteve, me një trashëgimi të pasur futbolli që shtrihet nga komunat e Malishevës dhe Suharekës, deri në Prizren e Dragash.

“Këta yje dhe shumë të tjerë që kanë dalë nga klubet dhe shkollat e futbollit të këtij rajoni janë dëshmi e fuqisë së punës, përkushtimit dhe disiplinës. Ata janë frymëzim për çdo të ri që ëndërron të arrijë majat”, thuhet më tej nga LRF Prizren./PrizrenPress.com

Kapen produkte kozmetike dhe farmaceutike në Vërmicë, ishin të padeklaruara
Haxhi Avdyli i merr vetëm 1 mijë e 417 vota në Prizren

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

