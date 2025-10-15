15.3 C
Prizren
E mërkurë, 15 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Lidhje e jashtëligjshme me ujë identifikohet në fshatin Hoçë e Vogël

By admin

Ekipet e kontrollës të Njësisë së Prizrenit, nga Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Gjakova”, kanë zbuluar një lidhje të jashtëligjshme me rrjetin e ujësjellësit gjatë një kontrolli të rregullt në terren, në fshatin Hoçë e Vogël.

Nga kompania kanë bërë të ditur se ky është një veprim i ndaluar me ligj, i cili përbën shkelje të rëndë sipas rregulloreve të Autoritetit Rregullativ për Ujëra dhe Mbeturina (ARRU), dhe mund të sjellë pasoja ligjore për personat përgjegjës.

“KRU Gjakova” ka apeluar tek qytetarët që të shmangin çdo ndërhyrje të paautorizuar në rrjetin e ujësjellësit, duke theksuar se inspektimet në terren po vazhdojnë në të gjitha zonat e shërbimit, me synim sigurimin e furnizimit të barabartë dhe të rregullt me ujë për të gjithë konsumatorët.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bashkimi niset drejt Zagrebit për përballjen me Cibonën në FIBA Europe Cup
Next article
Liga e Parë, zjarr që në fillim: Derbi prizrenas Proton Cable Prizreni – New Basket

Më Shumë

Fokus

Nëna raporton zhdukjen e djalit në Prizren

Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast zhdukjeje të raportuar në Prizren. Sipas raportit 24-orësh, rasti është evidentuar më 8 tetor 2025 në rrugën...
Kulture

Miss Universe Finlanda 2025 me origjinë nga Brodi viziton Dragashin

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka pritur në vizitë Sarah Džaf?e, e shpallur së fundmi Miss Suomi 2025 (Miss Universe Finlanda 2025),...

Infografika e D4D-së për Gorozhupin e Prizrenit: Sfida të mëdha, por potencial i lartë për zhvillim rural

Arrestohet i dyshuari për tentim vrasje në Suharekë

U raportua i zhdukur, gjendet i vdekur një 17-vjeçar në një fshat të Prizrenit

Ja me cilën parti pret bashkëpunim Shaqir Totaj në Prizren

Artan Abrashi: Nesër është dita e ndryshimit në Prizren

Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit

Vetura i godet dy vajza në vendkalimin e shënuar për këmbësorë në Shirokë të Suharekës

Prizren: Konfiskohet BMW XM me targa zvicerane, drejtuesi me 114 gjoba nën ndalesë

Prizrenasit në numër të madh mbështesin Totajn në tubimin e Shatërvanit

Vdes një person në Malishevë

Driton Selmanaj: Familjet me përkujdesje sociale do t’i ndihmojmë me 500 euro

Aksione të Policisë në Prizren e qytete tjera – arrestohen 52 persona për prostitucion

Besnik Krasniqi vizitoi fabrikën “LIRI”: Do të jemi gjithmonë afër prodhuesve tanë

Duda Balje tregon se incizime me Shehollin është 6 vjet i vjetër, thotë se biseda s’kishte qëllime antikombëtare

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne