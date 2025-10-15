15.3 C
Sport

Liga e Parë, zjarr që në fillim: Derbi prizrenas Proton Cable Prizreni – New Basket

By admin

Java e parë e Ligës së Parë të Meshkujve në basketboll sjell menjëherë një përballje të zjarrtë – derbin prizrenas ndërmjet Proton Cable Prizrenit dhe New Basketit.

Ky takim, që zhvillohet të premten në orën 17:00, pritet të jetë një nga ndeshjet më interesante të javës së parë, me të dy skuadrat që synojnë ta nisin sezonin me fitore dhe moral të lartë, raporton PrizrenPress.

Për Proton Cable Prizrenin, kjo është mundësi për të dëshmuar forcën dhe ambicien për t’u rikthyer në elitën e basketbollit kosovar, ndërsa New Basket kërkon të tregojë se është gati të rivalizojë denjësisht që nga ndeshjet e para.

Ky derbi lokal do të zhvillohet në një atmosferë që pritet të jetë e ngrohtë dhe me shumë emocione, pasi basketbolli prizrenas njihet për rivalitetin dhe pasionin e tifozëve të tij.

Krahas këtij dueli, në kuadër të javës së parë të Ligës së Parë zhvillohen edhe ndeshjet tjera:

E enjte
17:00 Kerasan – Borea
18:00 Gjakova – Kosovari
E premte
17:00 Proton Cable Prizreni – New Basket
20:30 KEKU – Istogu

/PrizrenPress.com/

