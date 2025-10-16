13.3 C
Në Vërmicë ndalohen dy çanta luksoze me vlerë mbi 16 mijë euro

By admin

Zyrtarët doganorë të Republikës së Kosovës kanë ndaluar një automjet taksi në pikën kufitare të Vërmicës, gjatë kontrolleve të rregullta në hyrje të vendit, ku u zbuluan dy çanta luksoze të markës së njohur “Hermes”, të cilat nuk ishin deklaruar në momentin e hyrjes, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit të Doganës së Kosovës, gjatë kontrollit të detajuar në njërën nga çantat është gjetur një faturë blerjeje që dëshmonte vlerën e lartë të mallit, në shumën prej 16,614 euro.

“Mallrat janë ndaluar përkohësisht deri në përfundimin e procedurave përkatëse ligjore”, thuhet në njoftimin e DK-së.

Dogana e Kosovës rikujton të gjithë qytetarët se çdo mall i bartur gjatë kalimit kufitar duhet të deklarohet, pavarësisht vlerës apo natyrës së tij./PrizrenPress.com

