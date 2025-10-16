13.3 C
Prizren
E enjte, 16 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Protesta kundër Gjykatës Speciale në Tiranë: Rruga e Kombit pa pagesë

By admin

Qeveria në Shqipëri ka vendosur ta bëjë rrugën e Kombi pa pagesë për dy ditë.

Kjo për shkak të protestës në Tiranë kundër Gjykatës Speciale.

Rruga e Kombit do të jetë pa pagesë prej nesër në orën 09:00 deri të shtunën në orën 19:00.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Në Vërmicë ndalohen dy çanta luksoze me vlerë mbi 16 mijë euro
Next article
Prizren/ Pesë ndalime, një kërkesë për paraburgim dhe katër aktakuza

Më Shumë

Fokus

Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren shënon 15-vjetorin e themelimit

Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti” ka shënuar me një ceremoni solemne 15-vjetorin e themelimit, një ngjarje e rëndësishme që pasqyron rrugëtimin dhe arritjet e...
Lajme

Shaqir Totaj mesazh qytetarëve: Na besuat për punën, vazhdojmë me tranformimin e Prizrenit

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, në një adresim para qytetarëve ka theksuar se vizioni i qeverisjes së tij ka qenë dhe mbetet zhvillimi i...

Prizren/ Mungesë e pesë fletëve të votimit në një qendër votimi

Drini i Bardhë pëson humbje të thellë në shtëpi ndaj Lepencit

Vetëm 17.8 për qind votuan në njërën prej qendrave më të mëdha të votimit në Prizren

Liga e Parë, zjarr që në fillim: Derbi prizrenas Proton Cable Prizreni – New Basket

Fitoi bindshëm Malishevën, Kastrati tregon projektet e reja për qytetin

Zafir Berisha pas rezultateve preliminare: Kam marrë ofertë nga PDK-ja dhe VV-ja, të gjitha opsionet i kam hapur

Duda Balje tregon se incizime me Shehollin është 6 vjet i vjetër, thotë se biseda s’kishte qëllime antikombëtare

Në Vërmicë ndalohen dy çanta luksoze me vlerë mbi 16 mijë euro

Bashkimi niset drejt Zagrebit për përballjen me Cibonën në FIBA Europe Cup

KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ shkyç lidhje ilegale të ujësjellësit në Prizren dhe Suharekë

Voton Artan Abrashi

Liria lëshon fitoren në fund, barazon 2:2 me Trepçën në Prizren

VV-ja në tubimin përmbyllës: Plane të mëdha për ta bërë Prizrenin qendrën më të madhe të zhvillimit

Kombëtarja e Kosovës sonte do të përballet me Slloveninë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne