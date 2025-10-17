13.2 C
Prizren
E premte, 17 Tetor, 2025
Prizreni i bashkohet protestës së madhe në mbrojtje të UÇK-së

By admin

Prizreni i është bashkuar protestës së madhe në mbrojtje të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur se institucionet komunale kanë mbështetur organizimin e transportit për qytetarët që kanë marrë rrugën drejt Tiranës për të marrë pjesë në protestë.

“Prizreni i bashkohet protestës së madhe në mbrojtje të UÇK-së! Krenar që Komuna ka përkrahur sigurimin e autobusëve të parë të cilët janë nisur paradite nga qyteti ynë!”, ka njoftuar Totaj.

Protesta, e cila po mbahet në kryeqytetin e Shqipërisë, ka mbledhur qytetarë nga të gjitha komunat e Kosovës për të shprehur mbështetjen ndaj vlerave të luftës çlirimtare dhe ish-pjesëtarëve të UÇK-së./PrizrenPress.com

