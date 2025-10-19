10.7 C
Peja fiton derbin verdhezi në Suharekë

Derbin e javës së dytë të ProCredit Superligës, e fitoi GO+ Peja, që mundi Golden Eagle Yllin në Suharekë me rezultat 76:71 (21:13, 14:27, 23:19, 18:12), raporton PrizrenPress.

Skuadra e Pejës e nisi ndeshjen më mirë, me një seri 10:2, dhe ishte në epërsi gjatë gjithë çerekut të parë, duke e fituar 21:13. Por, therandasit nuk u dorëzuan dhe u kundërpërgjigjën shpejt, për të kaluar në epërsi 27:28, derisa shkuan në pushim me rezultat 35:40.

Lojë interesante dhe me shumë kthesa u zhvillua edhe në pjesën e dytë. Çereku i tretë u karakterizua me shumë kthesa, kurse shifrat pas 30 minutash ishin 58:59. Kjo bëri që fituesi të vendosej në periudhën e dytë, përkatësisht çastet e fundit, e në momentet e fundit më të vëmendshëm ishin pejanët që fituan 76:71.

Te GO+ Peja u dalluan Alan Herndon me 13 pikë e dhjetë kërcime dhe Malcolm Armstead me 18 pikë e shtatë asistime, kurse te Golden Eagle Ylli u dalluan Brandon Huffman me 15 pikë e nëntë kërcime dhe Larry Thomas me 17 pikë e tetë kërcime.

Kjo ishte fitorja e dytë për GO+ Peja dhe humbja e dytë për Golden Eagle Yllin./PrizrenPress.com

