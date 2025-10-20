12.5 C
Prizren
E hënë, 20 Tetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Dogana ndalon mallra të padeklaruara, drogë dhe municion në Vërmicë

By admin

Dogana e Kosovës ka zhvilluar disa aksione kontrolli gjatë fundjavës së kaluar në Pikën Kufitare Vërmicë–Morinë, ku janë sekuestruar mallra të padeklaruara, substanca narkotike dhe municion. Operacionet janë realizuar në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe njësitë hetimore përkatëse.

Sipas njoftimit, në një nga rastet, zyrtarët doganorë dhe policorë kanë ndaluar një udhëtar shtetas të huaj, tek i cili është gjetur 11.1 gramë substancë e dyshuar narkotike, e fshehur në xhaketë. Me urdhër të Prokurorisë kompetente, personi është ndaluar për 48 orë, ndërsa në kontroll kanë asistuar njësia K9 dhe hetuesit doganorë, raporton PrizrenPress.

Në një rast tjetër, gjatë kontrollit të një automjeti në hyrje të Kosovës, janë zbuluar rreth 100 palë këpucë të padeklaruara, për të cilat udhëtari nuk posedonte dokumentacion përkatës. Dogana ka njoftuar se për këtë rast është iniciuar procedurë kundërvajtëse, ndërsa mallrat janë ndaluar përkohësisht deri në përfundimin e procedurave ligjore.

Ndërkohë, gjatë një kontrolli tjetër në vijën e dytë të kufirit, është zbuluar një kuti e fshehur nën gomën rezervë të një automjeti, e cila përmbante 50 fishekë të kalibrit 9 mm, si dhe një cigare të mbushur me substancë të dyshuar marihuanë (0.58 gramë). Municioni dhe substanca janë konfiskuar, ndërsa rasti është proceduar për hetime të mëtejshme nga autoritetet kompetente.

Dogana e Kosovës ka theksuar se do të vazhdojë me përkushtim kontrollet në të gjitha pikat kufitare të Republikës së Kosovës, me qëllim të parandalimit të kontrabandës, trafikimit dhe çdo aktiviteti të paligjshëm që cenon sigurinë ekonomike dhe publike të vendit./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Kitaristi legjendar, Eric Clapton njofton turin muzikor në Gjermani
Next article
Puna nuk ndalet, Smajl Latifi vazhdon punën për ndërtimin e rrugës Rahovec – Xërxë me katër korsi (video)

Më Shumë

Sport

Florentina Kallaba do të ndajë drejtësinë në Kampionatin Botëror të vajzave në futsall

Gjyqtarja kosovare Florentina Kallaba ka arritur suksesin më të madh në karrierën e saj, pasi është përzgjedhur në mesin e tetë gjyqtareve ndërkombëtare të...
Fokus

Bashkimi niset drejt Zagrebit për përballjen me Cibonën në FIBA Europe Cup

Bashkimi është nisur sot për në Zagreb të Kroacisë, ku do të përballet me ekipin vendas Cibona, në kuadër të FIBA Europe Cup, raporton...

Fitore historike në Stokholm: Kosova trondit Suedinë

Kryeprokurori i Prizrenit priti në takim përfaqësuesit e projektit britanik “Integriteti Gjyqësor”

Sekuestrohen dy armë dhe 82 fishekë në Korishë të Prizrenit

United Basketball fiton bindshëm ndaj Junior 06

U raportua i zhdukur, gjendet i vdekur një 17-vjeçar në një fshat të Prizrenit

Bashkimi debuton në grupet e FIBA Europe Cup

Promovohen në Prizren dy libra që ruajnë trashëgiminë e Opojës

Policia shqiptoi për 24 orë, rreth 1900 gjoba në trafik

Përfundon numërimi i votave me postë në Prizren, ky është rezultati

Përkujtohet veterani i arsimit dhe veprimtari i çështjes kombëtare, Latif Muçaj

Policia shqiptoi për 24 orë, mbi 1900 gjoba në trafik

Kitaristi legjendar, Eric Clapton njofton turin muzikor në Gjermani

E lëndoi me mjet të mprehtë familjarin, arrestohet i dyshuari në Malishevë

Sot protestohet në Tiranë në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne