Bashkimi në Itali: Përqendrim maksimal për sfidën e nesërme në Reggio Emilia

Bashkimit i Prizrenit tashmë ka mbërritur në Itali dhe po zhvillon seancat e para stërvitore në prag të ndeshjes së nesërme në Reggio Emilia, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit të klubit, atmosfera në ekip është e mbushur me energji, përkushtim dhe përqendrim maksimal, ndërsa lojtarët punojnë intensivisht për t’u bërë gati për sfidën e rëndësishme që i pret.

“Atmosferë pune dhe përqendrim maksimal për të qenë gati për sfidën që na pret!”, njofton Bashkimi./PrizrenPress.com

“Koha për Lirinë” – Prizreni ndizet për duelin me Vëllaznimin

