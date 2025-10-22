12.8 C
Prizren
E mërkurë, 22 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Vrasja e Auron Thaçit, avokati Gutaj: U zbulua se ai pati një plagë tjetër, s’jemi të kënaqur me atë që ndodhi në seancë

By admin

Në seancën gjyqësore të mbajtur sot për rastin e vrasjes së 26-vjeçarit Auron Thaçi, u zbuluan detaje të reja tronditëse. Para trupit gjykues dëshmoi ekspertja mjeko ligjore, e cili konfirmoi se i ndjeri kishte edhe një plagë tjetër, përveç asaj që ishte raportuar fillimisht.

Avokati i familjes së viktimës Esat Gutaj deklaroi për Kosova Live në T7 se nuk janë të kënaqur me mënyrën se si po zhvillohet procesi gjyqësor, pasi ekspertiza mjeko ligjkre e viktimës u shfaqë pa shoqërim të fotografive, prandaj Gutaj shtoi se është dorëzuar ankesë zyrtare pas seancës së sotme.

Auron Thaçi humbi jetën në Prizren, në korrik të vitit të kaluar, pasi u godit me thikë nga një person dhe më pas u hodh nga një veturë në lëvizje. Ai ndërroi jetë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, pasi nuk arriti t’u mbijetonte plagëve të marra.

Për këtë rast, të dyshuar janë Enes Enver Ay dhe Hajrullah Bërcani.

Për më shumë detaje, shikoni videon më poshtë:

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Përkujtohet poeti Abdullah Thaçi
Next article
KQZ vendos për rinumërim e dy kutive të votimit në Prizren

Më Shumë

Fokus

Njoftim për reduktime të furnizimit me ujë në disa zona të Prizrenit

KRU “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar konsumatorët se, për shkak të nivelit të ulët të burimeve, do të aplikohen reduktime të furnizimit me ujë në...
Fokus

Zafir Berisha për balotazhin në Prizren: Do t’i mpreh sërish gërshërët

Zafir Berisha, themelues i iniciativës Bashkimi Demokratik për Prizren, në emisionin “Real Talk me Maxhunin”, që transmetohet në Periskopi dhe T7, duke folur për...

Në Vërmicë ndalohen dy çanta luksoze me vlerë mbi 16 mijë euro

78 për qind e votave të numëruara në Prizren/ Ja si renditen kandidatët e PDK-së

Selmanaj, pas rezultateve në Prizren: Gara ishte e vështirë dhe e pabarabartë

Edicioni i 24-të i festivalit ReMusica – 18 koncerte dhe mbi 160 artistë në Prishtinë dhe Prizren

UÇK-ja, përsëri i bën bashkë shqiptarët si dikur!

Vajza sulmohet nga ariu në Mamushë, shpëton në momentin e fundit |VIDEO

360 kg mish dhe bombola gazi të padeklaruara ndalohen në Vërmicë

Ballkani fiton ndaj Dukagjinit në Suharekë

Tetori i ndërgjegjësimit – Dyshohet se aparati i mamografisë në QKMF-në e Suharekës është jashtë funksionit!

Emilija Rexhepi: Do e votojmë qeverinë ‘’Kurti’’, por nuk e di a formohet

Ekrem Kastrati, i pari në Malishevë edhe me votat e diasporës

Rahovec: LDK prin me votat e diasporës

Nait Hasani kërkon dorëheqjen e kryetarit të PDK-së

Drini i Bardhë rikthehet te fitoret, mposht Arbërinë në Dobraj

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne