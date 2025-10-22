12.8 C
Prizren
KQZ vendos për rinumërim e dy kutive të votimit në Prizren

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e sotme ka marrë vendim për rinumërimin e 16 kutive të votimit që i takojnë vendvotimeve të komunave të ndryshme.

Nga ky numër i përgjithshëm, 5 kuti votimi i takojnë zgjedhjeve për Kryetarë të Komunave dhe 11 të tjera nga zgjedhjet për Kuvende Komunale.

Këto kuti u takojnë komunave Deçan, Drenas, Gjilan, Prishtinë, Prizren, Shtime dhe Suharekë.

Sipas Rregullores Zgjedhore për Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve, kutia e votimit rekomandohet për rinumërim në rast të konstatimit të mospërputhjeve, kur numri i nënshkrimeve në Listën e Votuesve është më i madh se numri i fletëvotimeve në kuti të votimit apo numri i nënshkrimeve në listën e votuesve është më i vogël se numri i fletëvotimeve në kuti.

Anëtari i KQZ-së, Sami Kurteshi, gjatë mbledhjes ngriti shqetësime për numrin e lartë të votimeve me asistencë, veçanërisht në Hanin e Elezin.

Ai theksoi se mbi 500 persona, që përbëjnë rreth 10% të votuesve, kanë votuar me ndihmë të një personi tjetër.

Sipas Kurteshit, gjysma e tyre janë deklaruar se kanë probleme me shikim, por ai vuri në dyshim besueshmërinë e këtyre të dhënave.

“Propozoj ndalimin e votimit me asistencë në rastet kur kjo dukuri shfaqet në përmasa të mëdha dhe të dyshimta. Të gjitha vendvotimet me numër të lartë të votimeve me asistencë duhet të shkojnë në rivotim”, ka thënë Kurteshi. /Telegrafi/

Vrasja e Auron Thaçit, avokati Gutaj: U zbulua se ai pati një plagë tjetër, s’jemi të kënaqur me atë që ndodhi në seancë
Rruga “Marin Barleti” në Prizren po rijetësohet me karakter historik

Përkujtohet veterani i arsimit dhe veprimtari i çështjes kombëtare, Latif Muçaj

Në shkollën “Pjetër Budi” të fshatit Lubizhdë në Has është mbajtur një akademi përkujtimore kushtuar mësuesit dhe veprimtarit të çështjes kombëtare, Latif Muçaj, i...
Lajme

Policia shqiptoi për 24 orë, rreth 1900 gjoba në trafik

Policia e Kosovës njofton se për 24 orë, ka shqiptuar 1896 gjoba në trafik. Sipas policisë, gjatë 24 orëve të fundit janë evidentuar disa aksidente...

Peja fiton derbin verdhezi në Suharekë

Nga kjo e diele do të flemë një orë më shumë, po kalojmë në orën e dimrit

360 kg mish dhe bombola gazi të padeklaruara ndalohen në Vërmicë

Spitali i Prizrenit: Nëna dhe bija që u plagosën nga bashkëshorti, në gjendje stabile

Zgjedhjet lokale në Prizren/ Kandidatët e Bashkimit Demokratik dhe votat që morën

“Drama” në Rahovec, kandidati i LVV-së kalon në balotazh

36 komuna përmbyllin procesin në Qendrat e Numërimit, Elezi jep detaje

Kryeziu: Gjykata në Hagë e padrejtë, koha për unitet kombëtar

Sot protestohet në Tiranë në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë

Prizren/Një muaj paraburgim burrit që theri partneren dhe të bijën e saj

Dogana ndalon barna dhe suplemente të padeklaruara në Vërmicë

Promovohen në Prizren dy libra që ruajnë trashëgiminë e Opojës

Rahovec: LDK prin me votat e diasporës

Sonte promovohen dy libra në Prizren

