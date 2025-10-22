12.8 C
Prizren
E mërkurë, 22 Tetor, 2025
Rruga “Marin Barleti” në Prizren po rijetësohet me karakter historik

By admin

Punimet restauruese në rrugën “Marin Barleti”, në Qendrën Historike të Prizrenit, po afrohen drejt përfundimit, raporton PrizrenPress.

Sipas Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS), gjatë punimeve po ruhen me kujdes të veçantë vlerat e trashëgimisë kulturore, ndërsa ndërtesat po përgatiten për rishfrytëzim dhe funksionalizim.

“Pas përfundimit të plotë të projekteve, rruga ‘Marin Barleti’ do të shndërrohet në një nga hapësirat më atraktive të qytetit, një shembull i gjallë se si trashëgimia kulturore mund të jetë burim zhvillimi dhe mirëqenieje”, thuhet në njoftimin e ministrisë./PrizrenPress.com

KQZ vendos për rinumërim e dy kutive të votimit në Prizren

