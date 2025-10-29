11.6 C
Komuna e Prizrenit vazhdon ndërhyrjet pas vërshimeve në qytet dhe rrethina

Drejtoria e Emergjencave dhe Sigurisë në Komunën e Prizrenit po vazhdon me intensitet të lartë ndërhyrjet në zonat e prekura nga vërshimet.

Për të përmirësuar gjendjen, janë aktivizuar kompanitë kontraktuese për pastrimin e rrugëve, largimin e prockave dhe sanimin e shtratit të Lumbardhit.

Punimet kanë përfshirë shumë pjesë të qytetit dhe rrethinave, duke filluar nga rruga Prizren – Hoqë pranë varrezave të qytetit, rruga Jeshkove, rruga Tusuz, rruga Bajram Curri, rruga Prizren – Reçan, Tranziti i Ri, Lubizhdë pranë fabrikës së mishit, Hoqë e Qytetit në lagjen Gurishte, Vlashnje dhe Tranziti i Vjetër.

Komuna njofton se ndërhyrjet po vazhdojnë pa ndërprerje për të siguruar normalizimin e situatës dhe mbrojtjen e qytetarëve nga pasojat e vërshimeve.

