10.3 C
Prizren
E enjte, 30 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Bexhet Xheladini: Nuk i frikësohem koalicionit PDK-VV në Dragash, nga sot Shaban Shabani është i humbur

By admin

Partia Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje kanë arritur marrëveshje bashkëpunimi mes vetë në garën e balotazh për qytetin e Dragashit.

Pas kësaj marrëveshje, ka reaguar kryetari aktual i kësaj komunë dhe kandidat edhe për një mandat nga LDK, Bexhet Xheladini.

Express Kredi nga BiCredit

Ai në një prononcim për IndeksOnline ka thënë se nuk frikësohet aspak nga bashkimi i forcave mes PDK-së dhe VV-së në garën për balotazh.

Sipas tij, me këtë veprim kandidati i PDK-së, Shaban Shabani, ka bërë një gabim duke e pranuar humbjen para kohe.

“Çdo parti synon fitoren në balotazh, kështu që Shaban Shabani ka venduar që me këtë koalicion të arrijë fitoren, mirëpo unë mendoj se ka bërë gabim dhe ky koalicion atij nuk do t’i bëjë mirë dhe që nga sot ai është i humbur”, ka thënë Xheladini për IndeksOnline.

Ai nuk e sheh aspak rrezik se ky koalicion do t’ia rrezikoj fitoren në balotazh.

“Ju e dini se unë kam pas rreth 26% të vota që i bie se kam pasur me shumë se dy partitë që kanë bërë koalicion”, ka thënë Xheladini.

Tutje ai ka shtuar ka pasur koalicion parazgjedhur me partinë SDU të Duda Balje dhe pret që kjo mbështjell të vazhdojë edhe në raundin e dytë.

“Në pjesën e Gorës kemi koalicion me partinë e Duda Baljes, SDU, ndërsa në pjesën e Opojës janë votuesit e LDK-së dhe me pjesën tjetër të votueseve do të bëjmë koalicion me qytetarët”, ka thënë Xheladini. /IndeksOnline/

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
LVV e Dragashit: Për koalicion me PDK, morëm aprovimin e kryesisë qëndrore të LVV

Më Shumë

Lajme

Të dielën ndryshon ora, akrepat kthehen 60 minuta pas

Akrepat do të kthehen përsëri për një orë prapa. Gjithmonë në natën ndërmjet të shtunës dhe të dielës, fundjavën e fundit të tetorit, fillon...
Fokus

Aktakuzë ndaj tre personave për keqpërdorim detyre në Prizren

Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit L.B., për veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit...

Zymi ndërmjet kujtesës dhe përjetësisë: Nga Gjeçovi te Bogdani

Prizrenasit fitojnë derbin në Mitrovicë

FBK shpreh ngushëllime për ndarjen nga jeta të ish-basketbollistit Arben Fondaj

Bekim Nerjovaj jep dorëheqje nga AAK-ja në Prizren: Koalicioni me Vetëvendosjen u arrit pa asnjë konsultim

PDK-ja në Has mobilizohet për Totajn për ta bërë për herë të dytë kryetar të Prizrenit

Cilësia e ujit në Prizren brenda standardeve, përjashtim fshati Muradem

Arinjtë vizitojnë vendbanimet në disa rajone të Prizrenit

Artan Abrashi takohet me elektoratin e Hasit, kërkon besimin për kryetar të Prizrenit

Si e kalon të dielën? Rama: Lindës dhe Zahos i bëj padrejtësi, arratisem në studion e skulpturës

LVV forcon aleancat për raundin e balotazhit në Prizren, bashkëpunim me partinë e Albert Kinollit

Albin Kurti nuk i ka votat, dështon formimi i Qeverisë

Elsa Lila akuza për Festivalin e Këngës: Albina Kelmendi, vodhi votat!

Bashkimi lufton me zemër, por Dijon merr fitoren pas një vazhdimi dramatik në Prizren

Prizren Classical Fest 2025 sjell muzikën klasike në zemër të qytetit këtë fundjavë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne