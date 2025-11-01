18.2 C
Prizren
E shtunë, 1 Nëntor, 2025
FokusSiguri

Nëna e raporton zhdukjen e vajzës së saj në Prizren

By admin

Një nënë në Prizren, ka raportuar vajzën e saj të zhdukur në Polici të Kosovës.

Sipas raportimit të Policisë, ankuesja ka raportuar se vajza e saj ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet asgjë për vendndodhjen e saj.

“Ankuesja ka raportuar se vajza e saj ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet asgjë për vendndodhjen e saj. Rasti nën hetime”, njofton raporti 24-orësh i PK-së.

