Në Suharekë thirret takim i jashtëzakonshëm pas një rasti të rëndë të dhunës në familje

By admin

Mekanizmi Komunal Kundër Dhunës në Familje në Komunën e Suharekës ka mbajtur një takim të jashtëzakonshëm pas raportimit të një rasti të rëndë të dhunës në familje.

Në takim morën pjesë përfaqësues të institucioneve relevante, përfshirë Policinë e Kosovës, Qendrën për Punë Sociale, Prokurorinë, Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare, Zyrën për Barazi Gjinore dhe organizatat partnere që merren me mbrojtjen e viktimave, përcjell Telegrafi.

Pas shqyrtimit të rastit, anëtarët e mekanizmit kanë rekomanduar reagim të menjëhershëm institucional dhe mbrojtje të viktimës, koordinim të ngushtë ndërinstitucional, ofrim të mbështetjes psikologjike e sociale dhe ndjekje të vazhdueshme të rastit deri në zgjidhjen përfundimtare.

Komuna e Suharekës dhe Mekanizmi Kundër Dhunës në Familje kanë theksuar përkushtimin e tyre në mbrojtjen e viktimave dhe forcimin e reagimit institucional ndaj çdo forme të dhunës në familje.

