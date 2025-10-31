Në Suharekë thirret takim i jashtëzakonshëm pas një rasti të rëndë të dhunës në familje

Mekanizmi Komunal Kundër Dhunës në Familje në Komunën e Suharekës ka mbajtur një takim të jashtëzakonshëm pas raportimit të një rasti të rëndë të dhunës në familje.
Në takim morën pjesë përfaqësues të institucioneve relevante, përfshirë Policinë e Kosovës, Qendrën për Punë Sociale, Prokurorinë, Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare, Zyrën për Barazi Gjinore dhe organizatat partnere që merren me mbrojtjen e viktimave, përcjell Telegrafi.
Pas shqyrtimit të rastit, anëtarët e mekanizmit kanë rekomanduar reagim të menjëhershëm institucional dhe mbrojtje të viktimës, koordinim të ngushtë ndërinstitucional, ofrim të mbështetjes psikologjike e sociale dhe ndjekje të vazhdueshme të rastit deri në zgjidhjen përfundimtare.
Komuna e Suharekës dhe Mekanizmi Kundër Dhunës në Familje kanë theksuar përkushtimin e tyre në mbrojtjen e viktimave dhe forcimin e reagimit institucional ndaj çdo forme të dhunës në familje.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren