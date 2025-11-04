8.9 C
Prizren
E martë, 4 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Ndahet nga jeta aktivisti i LDK-së në Prizren, Liri Gashi

By admin

Me pikëllim të thellë është bërë e ditur ndarja nga jeta e Liri Gashit, aktivist dhe nënkryetar i nëndegës së LDK-së në Atmaxhë të Prizrenit.

Kryetari i LDK-së, Driton Selmanaj, ka dërguar telegram ngushëllimi, duke theksuar angazhimin e pandalshëm të Gashit në jetën shoqërore dhe politike të qytetit, si dhe përkushtimin e tij të sinqertë ndaj vlerave të partisë.

“Liri Gashi do t’i mungojë familjes, miqve, bashkëpunëtorëve dhe gjithë strukturave të LDK-së. Kujtimi për të do të mbetet gjithmonë i gjallë në mesin tonë. I lehtë i qoftë dheu i Kosovës”, thuhet në telegramin e Selmanajt./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Totaj kërkon edhe një mandat: Qeverisja lokale në Prizren ka performancë të lartë

Më Shumë

Fokus

Roja lidhet për një pemë, 3 persona të armatosur futen në një kompani private në Rahovec

Një punëtor në një kompani private në Rahovec është lidhur për një peme në oborr, nga tre persona të cilët kishin hyrë për të...
Fokus

Vjedhje e rëndë në një banesë në Prizren, grabiten stoli ari, para e orë

Në një banesë në rrugën “William Woker” në Prizren ka ndodhur një vjedhje e rëndë. Ngjarja ka ndodhur më 31 tetor, ndërsa është raportuar në...

Rikthehet kalimi pa kontrolle i automjeteve në kufirin Kosovë-Shqipëri 02.11.2025 16:38

Prizreni sot zbret në fushën e Feronikelit

Nis shitja e biletave për ndeshjen Bashkimi–Sigal Prishtina

Rikonstruktimi i shkollës “Besim Ndrecaj” sjell kushte moderne për nxënësit e Malësisë së Re në Prizren

Prizreni ka vetëm një “sherif”, Albion Kurtaj – 12 gola e asistime në 15 ndeshje

300 bursa për studentët në Prizren – rritje prej 400% krahasuar me mandatin e kaluar

Një grua i bashkohet Vetëvendosjes në Prizren

Vetaksident në autostradën “Ibrahim Rugova”, lëndohet një person

Mitrovica triumfon në Gjonaj me stil kampioni, 4:0 ndaj Drinit të Bardhë

Ema Helena Vicar shpallet “Miss Kroacia 2025”

Abrashi synon të udhëheqë Prizrenin: E njoh qytetin dhe sfidat e tij

Drejt përfundimit faza e parë e ujësjellësit për katër fshatra të Prizrenit

Fedi sjell baladën e re ‘Nuk Kthehem’

Dy gjyqtarë të rinj nisin angazhimin në Gjykatën Themelore të Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne