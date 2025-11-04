Ndahet nga jeta aktivisti i LDK-së në Prizren, Liri Gashi

Me pikëllim të thellë është bërë e ditur ndarja nga jeta e Liri Gashit, aktivist dhe nënkryetar i nëndegës së LDK-së në Atmaxhë të Prizrenit.
Kryetari i LDK-së, Driton Selmanaj, ka dërguar telegram ngushëllimi, duke theksuar angazhimin e pandalshëm të Gashit në jetën shoqërore dhe politike të qytetit, si dhe përkushtimin e tij të sinqertë ndaj vlerave të partisë.
“Liri Gashi do t’i mungojë familjes, miqve, bashkëpunëtorëve dhe gjithë strukturave të LDK-së. Kujtimi për të do të mbetet gjithmonë i gjallë në mesin tonë. I lehtë i qoftë dheu i Kosovës”, thuhet në telegramin e Selmanajt./PrizrenPress.com
