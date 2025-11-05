7.3 C
“Shaqa bie viktim e pazargjinjëve të PDK-së e LDK-së”, Berisha: Do t’i kushtojë me 9 nëntor

By admin

Zafir Berisha, ka komentuar qëndrimet e kandidatit për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, gjatë emisionit Adresa

 Ai e ka cilësuar Totajn si të papjekur politikisht, duke paralajmëruar se kjo qasje mund t’i kushtojë në ditën e zgjedhjeve.

“Në këtë lojë, Shaqa është i papjekur politikisht dhe kjo do t’i kushtojë më datën 9, nëse bie viktimë e pazargjinjve të PDK-së e LDK-së,” tha Berisha.

Berisha gjithashtu bëri të ditur se më herët i ishte kërkuar bashkëpunim apo koalicion i përbashkët me Totajn, por ai kishte vendosur të shmangte këtë temë.

