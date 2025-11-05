10.8 C
Prizren
E mërkurë, 5 Nëntor, 2025
type here...

Sport

Barazim dramatik në Gjonaj: Drini i Bardhë dhe Deçani ndajnë pikët

By admin

Ndeshja mes Drinit të Bardhë dhe Deçanit, e cila ishte ndërprerë disa javë më parë, u zhvillua sot në Gjonaj dhe përfundoi me barazim 2–2, raporton PrizrenPress.

Vendasit kaluan në epërsi përmes Caner Gzimit dhe rezultati mbeti deri në pushim.

Me fillim të pjesës së dytë, Ron Tolaj barazoi për Deçanin dhe më pas shënoi golin e dytë për të kaluar mysafirët në epërsi.

Në fund, Albion Muhadri siguroi barazimin për Drinin e Bardhë.

Të dy ekipet treguan përkushtim dhe shpirt gare, duke ofruar një përballje emocionuese për tifozët e pranishëm./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Zyrtare: Elon Berisha, trajner i ri i Malishevës
Next article
Totaj: Hasjanët dhe furraxhitë janë krenaria e Prizrenit – me punë dhe dinjitet do t’i japim përgjigjen më të mirë

Më Shumë

Fokus

Vëmendja e madhe sot në Prizren: Derbi i të pamposhturve Bashkimi – Sigal Prishtina

Sot, gjithë vëmendja e basketbollit kosovar është në Prizren, ku në palestrën “Sezai Surroi” zhvillohet derbi i madh i javës së katërt në ProCredit...
Lajme

Ndahet nga jeta Fatos Nano

Ish-kryeministri i Shqipërisë Fatos Nano është ndarë nga jeta në moshën 73-vjeçare. Prej më shumë se 3 javësh Nano gjendej i shtruar në një...

Kërkohet ndihmë për gjetjen e 15 vjeçares nga Prizreni, e zhdukur prej dy ditësh

“Shaqa bie viktim e pazargjinjëve të PDK-së e LDK-së”, Berisha: Do t’i kushtojë me 9 nëntor

Vdekja e punëtorit në Prizren, Inspektorati i Punës: Subjektit biznesor ia ndaluam punimet, por nuk respektuan vendimin

Lidhjet e para të Fan S. Nolit me Biblën

Vërmicë: Konfiskohen 25% e parave të padeklaruara të një udhëtari

Për Fatos Nanon

Ndahet nga jeta aktivisti i LDK-së në Prizren, Liri Gashi

34-vjeçari bie nga skeletet dhe vdes- Ky është pronari i kompanisë nga Malisheva që u arrestua, kishte urdhër për ndalimin e punimeve

Albin Kurti propozon: Unë Ministër i Jashtëm, Glauk Konjufca Kryeministër

Sulmoi me thikë dy persona në Suharekë, arrestohet i dyshuari

Rikthehet kalimi pa kontrolle i automjeteve në kufirin Kosovë-Shqipëri 02.11.2025 16:38

Artan Abrashi takon deputeten shqiptare në Kroaci, Ermina Lekaj Perlaskaj

PDK-ja dhe Vetëvendosja bëjnë koalicion për balotazhin në Dragash

Nis shitja e biletave për ndeshjen Bashkimi–Sigal Prishtina

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne