Arrestohet i dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë

By admin

I dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në Malieshvë, Astrit Isufi është arrestuar mëngjesin e sotëm.

Policia e Kosovës ka konfirmuar arrestimin e tij.

Policia po ashtu ka thënë se i dyshuari ka marrë trajtim mjekësor në QMF-në e Malishevës, për shkak se kishte mbetur i plagosur gjatë përleshjes dhe më pas është transferuar për në QKUK.

Dy vëllezërit mbetën të vdekur para dyerve të shtëpisë dje në Golluboc të Malishevës. I dyshuari për vrasjen është dhëndri i tyre.

Të afërm të viktimave treguan se i dyshuari ka ardhur ta marrë bashkëshorten, motrën e dy viktimave, e cila po qëndronte te familja pasi disa ditë më parë i vdiq babai.

Në të dalë nga shtëpia, jashtë dyerve të oborrit ka nisur konflikti mes dhëndrit dhe vëllezërve, ndaj të cilëve shtiu me armë dhe i la të vdekur.

I dyshuari edhe më parë kishte pas aktakuzë për dhunë në familje. Atij ishte ngritur aktakuzë në prill të këtij viti për dy vepra penale “Dhunë në Familje” dhe “Kanosje”.

Krejt çka ndodhi dje në Golluboc të Malishevës: Dhëndri vrau dy vëllezër para shtëpisë
I dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë dyshohet se u plagos gjatë përleshjes me viktimat

