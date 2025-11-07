11.4 C
Prizren
E premte, 7 Nëntor, 2025
type here...

FokusSiguri

I dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë dyshohet se u plagos gjatë përleshjes me viktimat

By admin

I dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në fshatin Golluboc të Malishevës, është arrestuar mëngjesin e sotëm. Ai është gjetur i plagosur nga Policia e Kosovës.

Drejtori i Policisë për Rajonin e Gjakovës, Lumni Graishta, ka deklaruar për Reporteri.net se i njëjti dyshohet se është plagosur gjatë përleshjes me viktimat.

Ai ka marrë trajtim mjekësor në QMF-në e Malishevës, për t’u tranferuar më pas për në QKUK.

Dy vëllezërit mbetën të vdekur para dyerve të shtëpisë dje në Golluboc të Malishevës.

Të afërm të viktimave treguan se i dyshuari ka ardhur ta marrë bashkëshorten, motrën e dy viktimave, e cila po qëndronte te familja pasi disa ditë më parë i vdiq babai.

Në të dalë nga shtëpia, jashtë dyerve të oborrit ka nisur konflikti mes dhëndrit dhe vëllezërve, ndaj të cilëve shtiu me armë dhe i la të vdekur.

I dyshuari edhe më parë kishte pas aktakuzë për dhunë në familje. Atij ishte ngritur aktakuzë në prill të këtij viti për dy vepra penale “Dhunë në Familje” dhe “Kanosje”.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Arrestohet i dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë
Next article
Kryetari i Malishevës ngushëllon familjen Morina pas vrasjes tragjike në Golluboc

Më Shumë

Lajme

Artan Abrashi dhe partnerët e koalicionit takohen në Shatërvan: Fitorja e Prizrenit është e pashmangshme

Kandidati për kryetar të Prizrenit nga Lëvizja Vetëvendosje, Artan Abrashi, është takuar sot me partnerët e koalicionit në zemër të qytetit, në Shatërvan, vetëm...
Kulture

Fillon Festivali Klasik i Prizrenit

Festivali i muzikës klasike “Prizren Classical Fest”, që organizohet në Prizren, ka filluar mbrëmë. Qyteti kulturor i Prizrenit, me edicionin e parë të këtij...

Zafir Berisha mbështet Artan Abrashin për kryetar të Prizrenit

Shaqir Totaj: Prizreni po bëhet gjithnjë e më i gjelbër – përuruam parkun e ri pas atij të Ortakollit

Përvjetori i Adnan Abrashit| 12 vjet pa publicistin që nuk heshti kurrë përballë padrejtësive

Sulmoi me thikë dy persona në Suharekë, arrestohet i dyshuari

Ndahet nga jeta aktivisti i LDK-së në Prizren, Liri Gashi

Shqipëri – Kosovë pa kontrolle deri më 28 shkurt 2026

Totaj për koalicionet e Vetëvendosjes në Prizren: “Të panatyrshme”

Zafir Berisha u bën thirrje banorëve të Billushës të votojnë për Artan Abrashin

Arrestohet i dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë

Biletat për ndeshjen Bashkimi – Cibona dalin nesër në shitje

Dita e tretë e fushatës në Mamushë, kandidatët shpalosin vizionet e tyre për komunën

Një grua i bashkohet Vetëvendosjes në Prizren

Fedi sjell baladën e re ‘Nuk Kthehem’

Zbulohet përmendorja e Lekë Dukagjinit në Shpenadi të Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne