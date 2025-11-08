Ballkani ngec në Drenicë, humb 2-0

Drenica ka fituar 2-0 ndaj Ballkanit në xhiron e 13-të të Superligës së Kosovës në futboll.
Vendësit fituan me dy gola të shpejtë në minutat 65’ dhe 69’.
Me këtë triumf ata ngjiten në vendin e katërt me 18 pikë.
Ndërkaq, Ballkani rri i dyti me 23 pikë, tri më pak se lideri, Prishtina, që ka një ndeshje më pak të zhvilluar.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren