Ballkani ngec në Drenicë, humb 2-0

By admin

Drenica ka fituar 2-0 ndaj Ballkanit në xhiron e 13-të të Superligës së Kosovës në futboll.

Vendësit fituan me dy gola të shpejtë në minutat 65’ dhe 69’.

Me këtë triumf ata ngjiten në vendin e katërt me 18 pikë.

Ndërkaq, Ballkani rri i dyti me 23 pikë, tri më pak se lideri, Prishtina, që ka një ndeshje më pak të zhvilluar.

