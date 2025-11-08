12.4 C
Prizreni ndan pikët me 2 Korrikun – barazim 2:2 në ‘Përparim Thaçi’

Në ndeshjen e zhvilluar sot në stadiumin “Përparim Thaçi”, Prizreni dhe 2 Korriku ndanë pikët pas një barazimi 2–2, raporton PrizrenPress.

Prizrenasit e nisën ndeshjen me ritëm të lartë, duke kaluar në epërsi që herët, por 2 Korriku reagoi shpejt për të barazuar rezultatin. Gjatë pjesës së dytë, të dyja skuadrat shënuan nga një gol, duke vendosur shifrat përfundimtare 2–2.

Pavarësisht barazimit, Prizreni tregoi karakter dhe luftë deri në fund, duke shpëtuar një pikë të vlefshme në Ligën e Parë./PrizrenPress.com

